Couper decaler : Nouveau record pour Ariel Sheney et Amina

L'etoile montante du Couper decaler, Ariel Sheney, vient de réaliser un nouveau record de vues Youtube avec son titre Amina.

L’ex membre de la Yorogang, Ariel Sheney, a actuellement le vent en poupe avec son dernier single intitulé ''Amina'' qui connait un énorme succès à travers le monde. Plus rien se semble arrêter '' le petit nouchi d'Abobo'' qui avait battu un premier record de vues sur Youtube avec le clip ''Amina'' en enregistrant 1 milion de vues en 4 jours. Ce record a été survolé par la sortie du “Moto Moto” de Dj Arafat qui avait totalisé 1 Million de vues en moins de 24h.

Alors que les fans de la Yorogang prédisaient une montée en puissance de leur mentor, voilà qu'Ariel Sheney se signale à nouveau avec un autre record. Publié le 11 avril dernier sur youtube, le clip ''Amina '' totalise desormais plus de 10 millions de vues en moins de deux mois. Un tel exploit ne pouvait en aucun cas, être passé sous silence par le Colonel Lobofouè qui l'a fait savoir à travers un très joli visuel qu'il a publié sur sa page facebook. Cependant Ariel Sheney n'entend pas dormir sur ses lauriers et s'est même fixé d'autres objectifs. "Bon on passe à autre chose bientôt. Ce fut une belle histoire'', tel était le message posté par le colonel Lobofouè.

Notons qu'Ariel Sheney, après avoir conquis la Côte d'Ivoire avec son titre ''Amina '', a entamé depuis ce vendredi 7 juin une tournée internationale qui s'achevera le 27 juillet prochain. ''Le petit nouchi d'Abobo'' sillonera durant toute cette periode plusieurs pays européens et africains. Notamment la France, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le Burkina Faso et le Cameroun.