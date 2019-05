Couper décaler : Debordo Leekunfa donne des conseils à Arafat dj

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Debordo Leekunfa a envoyé un message à son ex meilleur ami, Arafat dj, qui a récemment pris la décision de mettre un terme à sa relation avec sa femme Carmen.

Debordo Leekunfa à Arafat : ‘’ Ferme un peu ta bouche’’

Après quelques jours d’absence sur les réseaux sociaux, Debordo Leekunfa a encore refait surface ce lundi dans une vidéo diffusée en direct sur Facebook. Comme à son habitude, Le Mimi s’est à nouveau adressé à son ex-meilleur ami, Arafat dj qui, récemment a mis un terme à sa vie de couple avec Carmen Sama, après avoir découvert le passé peu reluisant de cette dernière.

Debordo Leekunfa s’est donc permis de donner des conseils à Arafat dj qui a été le premier à dévoiler ses relations avec les femmes d’Ariel Sheney et Elow’n Kiff no Beat. ‘’ J’aimerais te dire que quand tu es dans une situation telle que le Couper décaler, il faut fermer un peu ta bouche, parce qu’en voulant parler des filles que tu as b..., tu exposes ta femme ‘’ a déclaré l’auteur du Pikimin.

Poursuivant, Debordo Leekunfa a soutenu que chaque fille sur cette terre a un passé qui compte peu dans la vie de couple ’’Chacun a son passé, le passé c’est le passé, toutes les filles avec qui nous sortons sont passées quelques part, prenons les telles qu’elles sont’’ a ajouté Debordo Leekunfa, qui a soutenu avoir eu des relations par le passé avec la grande sœur de Carmen. Cependant, Debordo Leekunfa a affirmé avoir la ferme conviction que son ex meilleur ami reviendra sur sa décision.

Par ailleurs, Deborda Leekunfa, qui se trouve actuellement en Allemagne, est encore revenu sur la bataille contre Arafat dj. Il a mis en garde le boss de la Yorogang et son staff de se ternir prêts pour un éventuel affrontement quand il reviendra à Abidjan. Comme on le voit, l'American Soldier n'a pas hésité à donner des conseils au Yorobo, avec qui il est en désamour depuis un moment. Les deux chanteurs étaient de bons amis avant que ne surviennent des embrouilles faisant d'eux des ennemis jurés.