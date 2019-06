Arafat dj lui fait perdre son boulot et écrit à son patron

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Une jeune fille, dans une publication sur les réseaux sociaux, a affirmé avoir été licenciée de son travail à cause de Arafat dj. Pour sa part, le boss de la Yorogang à envoyé un message au patron de cette dernière.

Une jeune fille virée de son boulot pour Arafat dj

Arafat dj est incontestablement une personne influente en Côte d’Ivoire et bien évidemment sur les réseaux sociaux, il suffit que son nom soit cité dans une publication ou dans une vidéo pour que celle-ci devienne aussitôt virale. Le nom du Zeus d’Afrique a encore une fois été mentionné dans une publication d’une jeune fille répondant au nom de Kouadio A. Rachelle. Laquelle publication enflamme la toile présentement. En effet, la jeune fille, dans un très long texte publié sur les réseaux sociaux a affirmé avoir été virée de son travail à cause de Dj Arafat.

"…Moi j'étais au bureau. La télé était en marche et j'ai juste changé de chaîne en mettant Trace Africa pour écouter un peu de musique. Quelques minutes après mon boss est rentré dans le bureau et il s'est arrêté quelques secondes pour fixer la télé et il m’a demandée de le suivre dans son bureau. Arrivée dans son bureau, il me dit que je suis renvoyée… Le patron est un très grand fan de Arafat dj et comme DJ Arafat ne passe plus sur Trace, alors le patron a demandé à tous ses employés de ne jamais mettre cette chaine dans sa société...Le patron a déjà renvoyé un employé parce qu'il écoutait la chanson d'un artiste qui est en querelle avec Arafat. Pourtant moi je suis nouvelle et je ne suis pas informée de tout cela’’, a publié la jeune fille qui a demandé au boss de la yorogang de plaider pour elle auprès de son patron.

Cette publication a abondamment été relayée sur les réseaux sociaux au point où Arafat dj n’est pas resté muet. Dans une publication sur sa page facebook, il a demandé au patron de récupérer son employée. ‘’Grand chef, si vraiment tu m’aimes, reprend cette jeune fille et sache que Dieu fait déjà mon palabre et qu’avec lui en ce moment, je suis plus fort que jamais‘’, a publié le Daishikan.

Même si plusieurs internautes ont trouvé cette histoire assez émouvante, il y en a d’autres qui sont restés sceptiques soupçonnant Arafat dj d’avoir orchestré cela dans le but d’avoir la clémence de la directrice de Trace Africa, Nadège Tubiana, qui a récemment ordonné la non-diffusion sur sa chaine des productions de l’auteur du moto moto.