Arafat dj ne parle plus à sa mère, Tina Glamour en colère

Après avoir souhaité, via les réseaux sociaux, joyeux anniversaire à sa mère, Tina Glamour, Arafat dj a eu droit à une virulente reponse de cette dernière.

Tina Glamour: '' Arafat n'aime pas sa mère, il aime ses drogués et ses chinois''

La mère d'Arafat dj, Tina Glamour célébrait ses 55 ans le vendredi 14 juin dernier. A cet effet, son fils lui a adressé un joli message. ''Joyeux anniversaire à toi maman. Que Dieu notre créateur te donne toujours la santé et veille sur toi'', a publié Arafat dj sur sa page facebook en y ajoutant une magnifique photo de sa mère. Cette publication du boss de la Yorogang, va donc susciter le courroux de la belle chanteuse ivoirienne qui n'est pas passée par quatre chemins pour cracher ses vérités au leader de la Yorogang.

«Dites à Arafat d’enlever mon nom de sa page. Je n’ai pas besoin de ça. Si Arafat sait que je suis sa mère, ce n’est pas sur les réseaux sociaux qu’il va me souhaiter joyeux anniversaire. Depuis 12 années, mon fils semble avoir oublié la date de mon anniversaire. Jamais, le 14 juin, il n’a pris son téléphone pour m’appeler. Et depuis une année maintenant, il ne m’adresse pas la parole. Il a coupé tout contact avec moi. Il a même bloqué mes numéros de téléphone pour m’empêcher de le joindre. Et c’est lui qui ose poster un message aujourd’hui sur sa page ? C’est pour faire croire au monde qu’il a une mère qu’il aime. Eh bien, je dis c’est faux. Sachez que ce garçon n’aime pas sa mère. Ceux qu’il aime, ce sont ses potes, ses drogués et ses chinois. Moi, il m’a zappée. Alors qu’il n’utilise pas mon nom pour arranger son image aux yeux du monde ! Qu’il arrête ça ! », a-t-elle affirmé à Top Visage.

Notons qu'Arafat dj et sa mère, Tina Glamour ont regulièrement des prises de bec. La chanteuse reproche à son fils de ne pas la soutenir financièrement quand ce dernier n'apprecie pas ses indécences. Le dernier buzz entre Arafat dj et sa mère remonte à décembre 2018 lorsqu'une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle Tina Glamour, assise dans une chaise roulante, dans un hôpital, accusait son fils de l'avoir poignardée.

''Arafat Dj m’a poignardée'', a-t-elle plusieurs fois répété. A en croire des sources proches d'Arafat dj, Tina se serait invitée ivre au domicile de son fils qui célébrait l’anniversaire de la mère à sa fille. ''Tina Spencer en colère, s’est mise à tout casser dans la maison d’Arafat. Elle est finalement tombée sur une table vitrée quand son fils a voulu la maîtriser. Résultat, Tina s'est blessée au postérieur'', avait-t-on appris