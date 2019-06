Ariel Sheney et Debordo Leekunfa se retrouvent à Paris, loin d'Arafat

Debordo Leekunfa a rencontré deux ex poulains d'Arafat dj ce mercredi à Paris. Il s'agit d'Ariel Sheney et Manu TGV. Ce qui pourrait attiser la colère de boss de la Yorogang.

Debordo Leekunfa et Ariel Sheney se sont retrouvés à Paris

Ariel Sheney et Manu TGV, deux ex poulains de la Yorogang, et Debordo Leekunfa, l'ennemi juré d'Arafat dj, se sont retrouvés dans les rues de Paris dans la soirée de ce mercredi. Et c'est Debordo Leekunfa qui a donné l'information lors d'un direct sur sa page facebook. ''J'étais dans un restaurant à Paris avec mon fils Ariel Sheney et Manu, des ex vétérans de ce que vous savez...'', a declaré d'entrée Debordo Leekunfa qui doit certainement préparer des projets avec les deux ex poulains d'Arafat dj.

Quelques photos de cette rencontre ont même eté publiées sur les réseaux sociaux. Certains internautes s'interrogent déjà sur la réaction d'Arafat dj lorsqu'il vera ces images. Lui qui avait decidé récemment de faire la paix avec ses anciens collaborateurs. Par ailleurs Debordo Leekunfa, lors de son direct, s'est longuement exprimé sur son prochain single intitulé ''spécialité ivoirienne'' qui sortira le 30 juin prochain.

Il a affirmé avoir la certitude que ce morceau connaitra un succès. "Ivoiriens, ivoiriennes, amis de la Côte d'Ivoire, permettez-moi de vous rappeler que Debordo Leekunfa arrive avec une bombe musicale. J'ose proclamer que cette chanson va cartonner parce que je connais la musique et je sais ce qui est bon pour vous. J'ai utilisé une mélodie de chez nous, je l'ai faconnée et je vous l'offre. Alors rendez-vous le 30 juin'', a soutenu ''Le Mimi ''

Quant à Ariel Sheney qui est en pleine tournée internationale, il a quitté la France ce jeudi matin pour le Burkina Faso pour deux spectacles qui aurront lieu, respectivement ces vendredi et samedi. Pour sa part, Manu TGV qui était également un fidel lieutenant d'Arafat dj, a quitté la Yorogang depuis quelques années. Il vit desormais en France avec sa petite famille et travaille au Blue Note Night Club, une boîte de nuit à Paris où il gagne bien sa vie.