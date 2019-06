Kandia Camara sur la tombe de la mère de Gbagbo : ce qu'elle a fait

En visite à Gagnoa le samedi 22 juin 2019, Kandia Camara s'est inclinée sur la tombe de la mère de Laurent Gbagbo. La secrétaire générale a profité pour faire un don à la famille de l'ex-président ivoirien.

Kandia Camara offre 4 millions F CFA à la famille Gbagbo

Le samedi 22 juin 2019, Kandia Camara était à Gagnoa (centre-ouest de la Côte d' Ivoire), ville natale de Laurent Gbagbo, où elle a parrainé une cérémonie d’hommage aux femmes des cantons Nékédi et Zédi, dans la sous-préfecture de Bayota. Au cours de son séjour, la secrétaire générale du Rassemblement des républicains (RDR) s'est inclinée sur la tombe de Gado Marguerite, mère de Laurent Gbagbo, pour dit-elle, saluer la mémoire de la défunte génitrice de l'ancien président ivoirien.

"Mes chères sœurs de Blouzon, grâce à votre invitation, quelque chose que certains auraient du mal à croire, vient de se produire en Côte d’Ivoire, ici à Blouzon", s'est réjouie la ministre de l' Education nationale, de l' Enseignement technique et de la Formation professionnelle dont les propos sont repris par l' AIP (Agence ivoirienne de presse).

Par ailleurs, Kandia Camara, qui avait à ses côtés Anne Ouloto, ministre de la Salubrité, de l' Environnement et du Développement durable, mais aussi Aimée Zébéyoux, secrétaire d’Etat auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, chargée des Droits de l’Homme, s'est entretenue en privé avec les membres de la famille de Laurent Gbagbo. Elle a saisi l'occasion pour présenter les condoléances du président Alassane Ouattara et du gouvernement à la famille éplorée.

Pour Kandia Camara, se rendre sur la tombe de la génitrice du "Woody" de Mama, est un symbole de la "vraie réconciliation". La ministre a fait un don de quatre millions de francs CFA à Laurent Gbagbo et les siens.