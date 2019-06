Amina de Koumassi dans la musique après le clip d'Ariel Sheney

Amina de Koumassi, la jeune fille régulièrement comparée à Maria Mobil, et dont les photos en tenues très sexy avaient enflammé la toile, fera ses débuts dans la musique.

Amina de Koumassi devoilera très bientot un nouveau single

La jeune fille dénommée ''Amina de Koumassi'' a parfaitement copié le style de Maria Mobil, la bimbo togolaise, qui a joué le role d’Amina dans le clip d’Ariel Sheney. Les photos et vidéos de cette dernière en tenues très légères avaient enflammé les réseaux sociaux le mois dernier. Cette jeune burkinabé âgée de 19 ans et répondant au nom de Karembela Kadi, a vu sa côte grimper à telle enseigne que l’original Amina, depuis les Etats-Unis, a envoyé un message à cette dernière. ‘Je suis heureuse de voir que cette jeune fille veut me ressembler, et quand je viendrai en Côte d’Ivoire, je vais la rencontrer c’est sûr’’, a déclaré Maria Mobil.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux ce mardi, la jeune Amina de Koumassi s’est dit profondément émue par ce message de Maria Mobil. Etant en compagnie de son producteur, ce dernier a expliqué comment il a fait la rencontre de cette jeune fille. ‘’Je l’ai aperçue dans un bar de la place, et j’ai tout de suite vu qu’elle ressemblait à Maria Mobil, et je l’ai approchée pour lui signifier cela. On a commencé à se côtoyer. Et un jour, elle est venue m’expliquer une histoire de viol en Côte d’Ivoire, et je lui ai dit qu’on va profiter de cette histoire pour créer le buzz autour d’elle’’, a-t-il déclaré avant d'ajouter que cette jeune fille n'est pas une prostituée comme le pensent certains.

''Nous avons juste créé un mythe autour d’elle que certains ivoiriens ont mal interprété. Les gens adorent le sale (images osés), il fallait donc créer un mythe autour de sa personne avant de lancer la carrière, et c’est ce que nous avons fait avec les photos et vidéos publiées sur le net. L’objectif était de braquer les regards sur elle. Sinon ce n’est pas une prostituée comme les gens peuvent le penser‘’, a-t-il ajouté avant d’indiquer que la jeune Amina de Koumassi va très bientôt se lancer dans le musique, notamment dans le Couper décaler.