Côte d'Ivoire: Maria Mobil lâche Ariel Sheney pour un footballeur

Maria Mobil a un amoureux. Il se nomme Jonathan Morrisson, un jeune footballeur ivoirien evoluant aux Etats Unis.

Elle a joué un grand rôle dans le succès du titre "Amina'' d'Ariel Sheney. Ses belles rondeurs et ses yeux électriques ne laissent personne indifférent. Exposant regulièrement son corps de rêve et sa nudité sur les réseaux sociaux, Maria Mobil est considérée par plusieurs internautes comme une prostitituée de luxe. Ce qui n'est pas forcement vrai puisque la bimbo togolaise partage sa vie avec le denommé Jonathan Morrisson, footballeur ivoirien né à Abidjan et evoluant à Dallas Fc aux Etats-Unis, à en croire les nombreuses photos publiées par nos deux tourtereaux sur les réseaux sociaux.

Dans une interview accordée à un média ivoirien, Jonathan Morrisson a affirmé qu'il avait l'intention d'épouser dans un futur proche la ''Amina'' d'Ariel Sheney. ''J’ai tout aimé chez Maria. Je crois qu’on est fait l’un pour l’autre. On se comprend très facilement, on aime les mêmes choses. On ne s’est jamais disputé depuis qu’on s’est connu. Elle est le genre de femme dont j’ai toujours rêvée'', a declaré Jonathan.

Pour être plus proche de sa dulcinée, le footballeur ivoirien aurait même quitté son fief du Texas pour aller vivre dans la maison de Maria Mobil à Los Angeles, a informé abidjanpeople. Ce qui n'est pas fait pour déplaire à Maria Mobil qui, pour retenir son prince charmant, s'attelle à lui concocter des mets typiquement ivoiriens. ”Là, on va rentrer. Je vais préparer de l’alloco avec du poisson pour ce soir”, a confié audit média via whatsapp, le top model togolais qui était en compagnie de Jonathan sur une plage ensoleillée de Los Angeles.