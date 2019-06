Côte d' Ivoire : Les vérités d' Amadou Gon à des chefs traditionnels

Amadou Gon Coulibaly était à Bouaké (centre de la Côte d' Ivoire) le jeudi 27 juin 2019. Le Premier ministre a mis son séjour à profit pour livrer un message aux chefs traditionnels et les envoyer en mission.

Amadou Gon Coulibaly parle aux chefs traditionnels

En marge de la cérémonie de mise sous tension de certaines localités de Bouaké qu'il a présidée, le jeudi 27 juin 2019, le Premier ministre ivoirien a eu des échanges avec les chefs traditionnels. Amadou Gon Coulibaly a saisi l'occasion pour mettre les gardiens de la tradition en mission auprès des populations.

"Chers chefs traditionnels, chef de communautés, a signalé le chef du gouvernement ivoirien, ce n’est pas pour rien que le président de la République a décidé de la création d’une chambre des rois et chefs traditionnels et qu’il en a fait une institution de la République. Il a valorisé vos fonctions. Il a valorisé vos attributs. En retour, vous devez l’accompagner pour pacifier définitivement la Côte d’Ivoire. Vous devez parler aux enfants de Côte d’Ivoire pour leur dire que c’est dans la paix, dans le rassemblement et dans la concorde que nous allons relever tous les défis qui se présentent à nous."

Ce message clair et sans ambages d' Amadou Gon Coulibaly semble montrer que les chefs traditionnels ont failli à leur mission. En leur rappelant les raisons qui ont poussé le président ivoirien, Alassane Ouattara, à créer la chambre des rois et chefs traditionnels, l'ex-secrétaire général de la présidence de la République, veut sans doute les exhorter à remplir leurs fonctions originelles.

Amadou Gon a cru bon de réaffirmer l'engagement des autorités ivoiriennes à oeuvrer pour le bien-être des populations, mais également pour le développement économique de la Côte d' Ivoire, non sans promettre de transmettre leurs doléances au président Alassane Ouattara.