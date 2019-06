CAN 2019 : La leçon de réalisme des Marocains aux Eléphants

Battus vendredi par les Lions de l’Atlas, les Eléphants de Côte d’Ivoire ont affiché des carences au cours de cette partie. Les poulains d’Ibrahim Kamara se sont montrés très frêles offensivement.

Les Eléphants ont de nouveau péché face au Maroc.

Jamais deux sans trois ! La règle s’est confirmée vendredi au Caire lors du choc opposant le Maroc à la Côte d’Ivoire. Victorieux lors des deux dernières confrontations entre les équipes, les Lions de l’Atlas se sont à nouveau imposés face aux Eléphants (1-0).

Les Marocains ont rendu une meilleure copie que leurs adversaires autant sur le plan offensif qu’en défense. Les poulains d’Ibrahim Kamara se sont pourtant procuré la première occasion du match par Jonathan Kodjia. La tête de l’attaquant ivoirien a été sauvée sur la ligne par Romain Saiss. Après cette entrée en matière, les Eléphants ont abdiqué, laissant le jeu aux hommes d’Hervé Renard. Ceux-ci ont fini par trouver la faille, face à une défense ivoirienne passive et mal alignée sur le seul but de la partie signée En-Mesry (23e).

La surface marocaine a quasiment été imperméable pour les Eléphants. Ceux-ci ont été contraints de tenter de loin mais sans succès (Seri et Serey Die notamment). La capacité de percussion de Gervinho (non sélectionné) aurait été précieuse sur les flancs pour faire plier les défenseurs marocains. Le talent de Nicolas Pépé ou encore l’entrée de Wilfried Bony n’ont pas suffi face aux Lions.

Ceux-ci n’avaient plus qu’à procéder par contres, notamment sur les côtés où Amrabat et Ziyach ont mis à profit la sortie sur blessure d’Aurier et le mauvais repli défensif des Eléphants. Irréprochable sur sa ligne, Sylvain Gbohouo a été de loin le meilleur ivoirien de la partie, sauvant les siens à plusieurs reprises.

Passifs sur les contre-attaques marocaines, l’addition aurait même pu être plus salée pour les Eléphants. Ils ont été sauvés en fin de partie lorsqu’une reprise du latéral Mazraoui a échoué sur la transversale de Gbohouo. Dominateurs, ce sont donc les Marocains qui obtiennent les premiers leur ticket pour le second tour dans cette poule. Les Ivoiriens eux, devront attendre leur dernier match contre la Namibie, puisqu’ils comptent maintenant le même nombre de points que les Sud-africains.