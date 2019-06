CAN 2019- Côte d’Ivoire : Fin de compétition pour Serge Aurier

Serge Aurier, le défenseur international ivoirien de Tottenham sort de la CAN 2019, la faute à une blessure dont il a été victime lors de Maroc - Côte d’Ivoire (1-0). L’ancien joueur du PSG a confirmé la fin de la compétition pour lui peu après sa blessure.

Serge Aurier abandonne la sélection de Côte d’Ivoire à la CAN 2019

La saison 2019 de Serge Aurier se termine comme elle avait commencé. Après les blessures qui lui ont fait perdre du temps de jeu à Tottenham, le joueur de la sélection de Côte d’Ivoire avait aussi perdu son père. D’ailleurs à ce propos, les interrogations sont nombreuses sur les raisons de l’absence de l’international ivoirien à l’enterrement de son père.

Mais quand rien ne va, plus rien n’est comme avant et c’est ce qui est en train de se vérifier avec la nouvelle blessure de Serge Aurier. L'intéress a lui-même confié : « Pour moi, je pense que c'est terminé. J'ai ressenti un claquage ou une déchirure. On va faire l'examen demain (samedi), on verra. C'est pas top top.»

Le latéral formé au RC Lens laisse la défense de la Côte d’Ivoire un peu orpheline à cette CAN 2019 et la défaite concédée par ses coéquipiers face aux Lions de l'Atlas ne peut que mettre en avant l’importance qu’il avait dans ce groupe.

Ibrahim Camara, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire devra trouver une solution pour remplacer efficacement Serge Aurier qui est un des joueurs les plus importants de la défense des éléphants de Côte d’Ivoire.