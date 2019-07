UNJCI : Les candidats à la succession de Moussa Traoré dit MT, connus

La course à la présidence de l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI) est lancée. Sur cinq dossiers de candidature, réceptionnés par le conseil d’administration jeudi 27 juin 2019, deux candidatures ont été invalidées. La nouvelle a été donnée vendredi 5 juillet 2019 par un communiqué du conseil d'administration de l'UNJCI.

Des candidats écartés de la présidence de l’ UNJCI

Les listes ‘’Solidarité et efficacité’’ de Bamba Idriss et ‘’Ensemble pour un journaliste nouveau’’ de Jules Sylvain Bossiehi sont les listes qui ont été rejétées. Les raisons avancées par le Conseil d’ administration sont les suivantes: « Dossier imcomplet et un candidat (membre) dont la carte d’identité de journaliste professionnel n’est pas à jour pour la liste Bamba Idriss et pour liste incomplète concernant Jules Sylvain Bossiehi».

En définitive, ce sont les listes ‘’Cohésion-action-professionalisme’’ de Lance Touré, journaliste à le ''Nouveau Réveil'', ‘’Union de toutes les générations’’ de Jean Claude Coulibaly du quotidien ''Le Patriote'' et ‘’Responsabilité-transparence-solidarité’’ de Franck Ettien du quotidien ''Le Rassemblement'' qui ont été retenues par le Conseil d'administration de l'union.

Seuls les journalistes inscrits sur la liste électorale, détenant les deux cartes notamment la Carte d'identité de journaliste professionel et la carte de la faitière, pourront participer au vote. La campagne devrait donc être lancée ce vendredi 5 juillet 2019 à minuit. Le 10ème congrés exécutif de l’ UNJCI se tiendra du 20 au 21 juillet 2019.

Moussa Traoré dit MT, à la tête de l'Union depuis maintenant deux mandats (8ème et 9ème congrès exécutif), soit six ans de règne, devrait enfin passer le flambeau à une nouvelle génération. Notons que l'UNJCI est la plus grande faitière des journalistes de Côte d'Ivoire. Elle organise le prix Ebony, prix qui recompense toutes les fins d'année, les meilleurs journalistes ivoiriens.