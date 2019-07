Après le Zouglou, Asalfo rejoint Guy Kalou dans le cinéma

En tant qu’un acteur culturel en Côte d’Ivoire, le zouglouman Asalfo veut également développer le cinéma ivoirien.

Asalfo rejoint Guy Kalou pour développer le cinéma ivoirien

Le lead vocal du groupe Magic System, Traoré Salif dit Asalfo est un véritable leader. Après avoir porté à bout de bras le célèbre groupe Zouglou durant plusieurs années, il a, grâce à son abnégation et à son sérieux dans le travail, fait du Festival des musiques urbaines d’Anoumanbo (Femua), une institution qui chaque année attire vers la Côte d’Ivoire plusieurs artistes et personnalités de renommée internationale. De plus, il est le directeur général de Gaou production qui est l’une des plus sérieuses structures de production en Côte d’Ivoire. Bref, Asalf’o est un acteur incontournable de la culture en Côte d’Ivoire.

Avoir le soutien d’Asalfo dans une activité culturelle ou autre, c’est s’ouvrir les portes aux sponsors, partenaires et bien d’autres. Ayant parfaitement compris cela, le talentueux acteur ivoirien, Guy Kalou Emile, a sollicité le commissaire général du Femua pour le parrainage artistique de Babiwwod event, un événement visant à faire la promotion du cinéma ivoirien. Chose qu’a acceptée Asaflfo. Heureux de la réponse du célèbre zouglou man, Guy Kalou ne s’est pas empêché de faire une publication sur les réseaux sociaux.

"Il m'a souvent dit "Faut qu'on arrive à faire en plus grand, ce que tu fais déjà de grand pour le cinéma ivoirien". Coaching, échanges, franchise, respect : voici la belle histoire que j'ai avec A'SALFO depuis 2016. Ce jour 04 juillet 2019, il nous fait franchir un autre grand pas de notre fraternité en acceptant d'être le parrain artistique de notre Babiwood évent à venir. Une expérience comme la sienne, vaut de l'or dans l'accompagnement de la mienne", a écrit sur son mur facebook l'acteur ivoirien.

La présence d’Asalfo à l’édition 2019 du Babiwood event va certainement propulser cet événement à l’international. Et c’est le cinéma ivoirien qui gagne. Juste après cette rencontre avec l'acteur ivoirien, Asalfo et ses compagnons du groupe Magic System se sont envolés pour la France dans le cadre de leur tournée internationale annuelle dénomée Magic Tour. Les gaou magiciens devront se produire ce week end du côté de Berre l’Etang.