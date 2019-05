Côte d'Ivoire: Magic System pleure Pepito, son chef d'orchestre

Le groupe zouglou Magic System s' est souvenu de son chef d'orchestre, Didier Bonaventure Deigna, dit Pepito, décédé le 1er mai 2016, en tentant de sauver une personne qui se noyait. Trois ans après sa brutale disparition, les "Magiciens" continuent de pleurer leur musicien.

Magic System rend hommage à Pepito

Mardi 3 mai 2016 reste une date sombre pour le groupe Magic System. Et pour cause, ce jour-là, ce quatuor venu d' Anoumabo, quartier populaire de la commune de Marcory, a été frappé par le décès tragique de son chef d' orchestre, Didier Bonaventure Deigna, plus connu sous le pseudonyme de Pepito.

"Pepito était notre choriste, notre batteur, mais surtout, le chef d’ orchestre depuis seize ans de notre groupe. Il veillait à la bonne tenue de notre orchestre musical et de la bonne symphonie durant toutes ces années et les nombreux concerts des Magiciens dans le monde entier", avait déclaré A'Salfo, le leader de Magic System, à l'annonce de la triste nouvelle.

C' était un coup dur pour cette formation de chanteurs, d' autant plus que le décès de Papa Wemba, une semaine plus tôt, sur la scène du FEMUA (Festival des musiques urbaines d'Anoumabo), avait attristé la Côte d'Ivoire. Avec la mort de Pepito, A'Salfo et ses amis étaient effondrés.

Trois ans plus tard, le douloureux souvenir de la séparation avec Pepito ne s' est pas effacé. Les garçons de Marcory se sont rendus sur la tombe du défunt pour lui rendre un hommage.

"Voilà maintenant 3 ans que la mort nous a brutalement arraché notre batteur/chef d’orchestre Pepito. Recueillement en ce jour anniversaire de sa mort sur sa dernière demeure", a publié le patron de Gaou production sur son compte Instagram.

Magic System a connu son tout premier succès avec la chanson Premier Gaou, qui l' a propulsé au-devant de la scène mondiale. Depuis, il enchaîne les tubes et parcourt le monde.