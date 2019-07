Côte d' Ivoire : ASalfo désormais dans l' enseignement

Le chanteur ivoirien ASalfo est très engagé dans l'éducation. Le leader du groupe zouglou Magic System et ses amis ont construit des écoles pour des zones défavorisées. Le zouglouman vient de recevoir deux distinctions.

ASalfo, parrain au CAFOP de Dabou

Aussi surprenant que cela puisse paraître, la 37e promotion du CAFOP (Centre d'animation et de formation pédagogique) de Dabou a porté son choix sur ASalfo pour être son parrain. C'est le chanteur lui-même qui a donné l'information sur son compte Instagram.

"La 37e promotion du CAFOP de Dabou s’appelle “Promotion Salif TRAORE” et j’ai été fier et heureux de partager ce petit moment de joie avec eux", a fait savoir le compagnon de Tino, Goudé et Manadja.

Sur la photo qui accompagne la publication, on voit Salif Traoré, nom à l'état-civil du chanteur, poser fièrement avec les futurs enseignants.

Auréolé de son titre de parrain de la 37e promotion du CAFOP de Dabou, ASalfo s'est envolé pour Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Le "gaou magicien" n'y était pas pour un concert. Il a plutôt pris part à une cérémonie organisée par l' Institut africain de management.

"Ce soir à Ouagadougou, aux côtés du président de l’Assemblée Nationale et du ministre de la Culture du Burkina, j’ai été fier de prendre part à la cérémonie de graduation de la promotion ASalfo de l’Institut africain de Management composée de 498 diplômés issus de 17 pays africains", a-t-il livré sur les réseaux sociaux.

Le zouglouman a reçu les félicitations de plusieurs internautes. Tu es formidable Asalfo et tu demeures une référence sûre pour la jeunesse consciente africaine", a glissé un internaute. Un autre a écrit : "Tu fais la fierté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique."

Le groupe Magic System a conquis le monde grâce à son titre "Premier gaou". Parti du village d' Anoumabo, cette formation musicale est aujourd'hui une véritable ambassadrice de la musique africaine.