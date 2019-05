Zouglou : Isso du groupe ''Révolution'' échappe à la mort

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Alors qu'il revenait d'un spectacle dans la commune de Cocody, Isso, un membre du groupe Révolution, a été victime d'un accident de voiture dans la matinée de ce mardi.

Isso Révolution, victime d'un accident de voiture

Un malheur a failli frapper la famille Zouglou, particulièrement le groupe Zouglou Révolution qui se prepare activement pour une tournée aux Etats-Unis d'Amérique qui débute le 15 juin prochain. En Effet, l'un des membres du groupe, Isso Révolution a echappé à un accident de voiture dans la matinée de ce mardi 28 mai 2019. Selon des sources proches du groupe Révolution, l'artiste rentrait d'un spectalce qui a eu lieu dans le bar ''La Cabanne des stars'', situé à Cocody Angré lorsque son véhicule a fait une sortie de route pour finir sa course dans un ravin. Fort heureusement, il y a eu plus de peur que de mal car l'artiste est sorti sain et sauf.

''Ce matin à 5h j'ai eu un accident à quelques jours de notre tournée internationale mais Dieu merci je m'en suis sorti avec juste quelques bobos. Ne vous inquietez pas, tout va bien'', a publié Isso Révolution sur son compte facebook. Notons que ce n'est pas la première fois que les membres du groupe Révolution échappent à un accident de voiture. En effet, les 4 fantastiques du Zouglou ont échappé à la mort le dimanche 15 avril 2018. Alors qu'ils revenaient d’un tournage non loin d’Abidjan, leur véhicule, suite à une mauvaise manœuvre vers le corridor de Gesco, a manqué de percuter un car de transport, avant de se retrouver dans la nature. Fort heureusement, les revolutionnaires du Zouglou s’en sont sortis sans grand dommage. Mais leur véhicule avait été complètement endommagé.