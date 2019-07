Guerre commerciale : Samsung victime collatérale de Donald Trump

Le fabricant électronique sud-coréen Samsung est affecté par les sanctions américaines contre son rival chinois Huawei. L’entreprise annonce une baisse de ses revenus au deuxième trimestre.

Baisse importante des revenus de Samsung au deuxième trimestre.

Les sanctions américaines ne font pas que du mal à Huawei. Le géant sud-coréen Samsung est également affecté par ces sanctions. Vendredi, l’entreprise a publié ses prévisions de résultats pour le deuxième trimestre 2019.

Samsung s’attend à une baisse de 56% de ses bénéfices, tout comme de son chiffre d’affaires. Le groupe électronique estime en effet qu’il va enregistrer un chiffre d’affaires de 47,8 milliards de dollars, soit une chute de 4% par rapport à cette période l’an passé (49,9 milliards en 2018). La société sud-coréenne annonce également une baisse de ses profits. Ils devront passer 13,3 milliards de dollars à 5,56 milliards.

Cette crise que traverse Samsung s’explique en partie par la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Le groupe chinois Huawei est l’un des principaux clients du Sud-coréen qui lui fournit certains composants tels que les puces et autres semi-conducteurs pour certains de ses appareils. Avec la censure de l’administration Trump, le groupe basé à Shenzhen est obligé de limiter sa production et donc de diminuer ses commandes.

La vente des semi-conducteurs représente deux tiers des revenus de Samsung. Le géant de l'électronique se voit également fragilisé par la baisse des prix dans ce marché du fait de l'offre excédentaire. L’entreprise compte dévoiler les résultats finaux pour ce deuxième de 2019 à la fin du mois de juillet.