Arafat dj avertit les Eléphants: "Les ivoiriens n'aiment jamais foutaises''

Avant la rencontre des huitièmes de finale de la Can 2019 entre la Côte d'Ivoire et le Mali, Arafat dj a envoyé un message aux Eléphants.

Le message d'Arafat dj avant le match Côte d'Ivoire-Mali

Les Eléphants de Côte d'Ivoire affrontent les Aigles du Mali ce lundi 8 juillet 2019 à Suez en Egypte dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations de football. Une rencontre d'une importance capitale que tous les supporters ivoiriens attendent avec impatience.

Mais avant cette rencontre où une defaite est synonyme d'élimination, les messages de soutien aux Eléphants fusent de partout. Et le boss de la Yorogang, Arafat dj n'est pas resté en marge de cette mouvance. Dans un message publié sur les réseaux sociaux ce lundi, L'auteur du '' moto moto'' a exhorté le peuple ivoirien a éviter les propos injurieux à l'encontre de Serges Aurier et de ses partenaires.

"Soutenons les Éléphants de Côte d’Ivoire qui affrontent ce jour le Mali en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des nations (Can 2019) . Ce n’est jamais facile de participer à une telle compétition, mais avec nos prières et nos bénédictions, ils vont avoir la force et le courage de nous ramener la victoire. Évitons de trop les injurier et leur mettre la pression", a affirmé Arafat Dj.

Par ailleurs, le Dashikan a également invité les joueurs ivoiriens à mouiller le maillot afin de battre cette redoutable equipe malienne. "A vous les Éléphants, les Ivoiriens n’aiment jamais foutaises. Donc, à vous de jouer. La » Chine populaire » compte sur vous. Aujourd’hui là, bouaissez (gagnez) les Maliens ", a ajouté Arafat dj. Arafat dj a également invité ses fans à se rendre dans son bar situé à Marcory Zone 4 à partir de 14 heures pour suivre cette rencontre Côte d'Ivoire -Mali.