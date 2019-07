Arafat DJ insulte Sérey Dié, Josey citée dans l'affaire

Après le dernier tir aux buts des Eléphants manqué par Sérey Dié lors des quarts de finale de la Can 2019, Arafat dj s'est permis de traiter le capitaine des Eléphants de "maudit", ce qui a donc suscité le courroux des Ivoiriens.

Arafat dj traite Sérey Dié de maudit

Contrairement aux précédentes éliminations des Eléphants, celle de la Can 2019 face à l'Algérie en quarts de finale aura marqué plus d'un. Les poulains de Kamara Ibrahim ont tout simplement été impressionnants. Malheureusement ils ont été malchanceux à l'issue de l'épreuve fatidique des tirs au buts. Le vaillant capitaine de l'équipe, Serey Dié, a manqué le dernier tir ivoirien, chose qui a donc envoyé les Fennecs en demi finale.

Alors que les Ivoiriens s'atelaient à feciliter les vaillants pachydermes, moment choisit par Dj Arafat pour rentrer en action. Le boss de la Yorogang a publié une photo de Serey Dié en y ajoutant la légende suivante. '' Y’a pas plus maudit que toi, ton maudia''. Autrement dit, ''il n'y a pas plus maudit que toi, tu es un maudit''

Une publication qui a mis en colère les internautes ivoiriens, qui majoritairement ont été fiers de leur capitaine. Une pluie d'invectives, s'est donc abbatue sur Arafat dj. '' Dj Arafat, un artiste musicalement en panne qui profite de n'importe quelle occasion pour qu'on parle de lui. Que cela soit en bien ou en mal, pourvu qu'on entende son nom. Mais quand on se dit grand artiste, on évite ce genre de propos . Ne mêlez pas vos sauvageries de couper décaler dans notre football. Il a raté un but certes! Mais de là à le traiter de maudit alors que toi même tu as ce brassard de malédiction, ça craint'', a commenté un internaute. Quand un autre écrivait ceci: '' Très cher Arafat, quand vas tu grandir ? Tu es mon artiste, mais ton manque de maturité et ta mauvaise éducation deviennent insupportables. Tu aurais pu exprimer ta colère d'une autre manière. Cette manière sauvage de le faire ne t'honore pas''. Certains internautes ont attribué cela à la jalousie puisqu'Arafat avait recémment affirmé que la belle chanteuse Josey l'avait abandonné au profit de Sérey Dié. "C'est normal que tu sois jaloux, il t'a arraché Josey'', pouvait-on lire dans les commentaires

Ces nombreuses injures vont encore fait reagir l'auteur du Moto Moto à travers une autre publication. '' Vos injures me font rire. Avant d’être Arafat je suis ivoirien et j’ai le droit d’être mécontent...'', a-t-il retorqué. ️

