Josey et Ariel Sheney ne seront pas à l'ouverture de la CAN 2019

Les deux talentueux chanteurs ivoiriens, Ariel Sheney et Josey, dont abidjanshow.com avait annoncé leur possible participation à la cérémonie d’ouverture de la CAN 2019 en Egypte, ne seront finalement pas du rendez-vous, à en croire le même média.

Josey et Ariel Sheney non retenus pour l'ouverture de la CAN 2019

C'était avec un véritable plaisir que les amoureux du showbiz ivoirien ont appris la possible participation de deux étoiles montantes de la musique ivoirienne, Ariel Sheney et Josey à la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2019) au Caire.

Mais la Côte d'Ivoire devra encore attendre quelques années pour peut être voir ses enfants s'exprimer lors d'une cérémonie d'ouverture de la grand'messe du football africain, puisque abidjanshow.com apprend que le comité d’organisation a finalement décidé de se passer de ce duo d’artistes ivoiriens.

Des propos confirmés par un membre du staff d'Ariel Sheney, notamment la directrice de communication de Sony Music (label de production qui accompagne l'artiste) qui a confié à Linfodrome n'avoir pas encore été contacté par les organisateurs de la CAN 2019.

« Nous vous tiendrons informés si nous avons des informations dans ce sens », a-t-elle conclu. Quant à la chanteuse à la voix d'or, Josey qui avait déjà participé à la finale de la CAN Total Gabon en 2017, aucune information officielle n’a été jusque-là communiquée.