PRIMUD: Après Arafat et Debordo, un chantre lâche Le Molare

Le Molare traverse décidément une mauvaise passe avec le retrait en cascade d'artistes nominés pour le PRIMUD (Prix international des musiques urbaines et du coupé décalé). Le boss du coupé décalé, après avoir "perdu" Arafat dj, Debordo Leekunfa, Bebi Philip et récemment l'humoriste Yvidero, est confronté au départ du chantre Excell.

Le PRIMUD sans le chantre Excell

Dans une interview accordée à Top Visages, Excell a fait savoir qu'il n'entend pas participer au PRIMUD 2019. Le chantre avait pourtant été nominé dans la catégorie "Meilleur chantre". "J’ai été nominé dans la catégorie ‘’Meilleur chantre’’, mais je ne cherche pas à être meilleur pour les gens ou par rapport à mes collègues chantres, mais plutôt pour Dieu. Les chantres sont des ambassadeurs du gospel, notre objectif n’est pas de savoir qui est meilleur parmi nous. Et, je ne suis pas content que certains chantres acceptent cela. Certes, c’est leur droit, mais je ne suis pas d’accord avec eux. Ma conviction est de gagner des âmes au Seigneur Jésus-Christ", a justifié l'artiste.

Et Excell d'ajouter : "Ce genre de compétition n’est pas dans mes objectifs et dans ma vocation. Je veux chanter pour communiquer le bonheur, le réconfort à ceux qui n’en ont pas. Et c’est ça la mission du chantre. Il ne faudrait pas qu’on dévie, ce n’est pas bon. C’est pourquoi je demande aux chantres de faire très attention." Le chantre a par ailleurs révélé qu'il a déjà fait parvenir un mail aux organisateurs du PRIMUD, principalement le Le Molare, afin d'être retiré de la compétition.

Une fois encore, le PRIMUD enregistre une défection. Mais qu'est-ce qui suscite autant de désistement dans cette compétion ? Pour cette année, Le Molare a décidé de faire entrer les chantres dans la compétition, mais déjà cette catégorie est secouée par le départ d' Excell. De grosses figures du coupé décalé (Arafat dj, Debordo, Bebi Philip, Claire Bahi) ont souhaité ne pas voir leur image associée au prix décerné par Soumahoro Moriféré, dit Le Molare. L'actualité reste encore marquée par le retrait retentissant de la web humoriste Yvidero, qui devait être en lice dans la catégorie "Révélation humour de l'année". Malgré toute l'énergie déployée par l'ex-membre de la Jet Set, le PRIMUD semble ne pas faire l'unanimité.