Yvidero-Le Molare: ça ne va pas, l' humoriste crache ses vérités

Yvidero n'est pas du tout contente de Le Molare. Nominée dans la catégorie "Révélation humour de l'année", la web humoriste a décidé de se retirer du Prix international des musiques urbaines et du coupé décalé (PRIMUD), organisé par l'ex-compagnon de feu Douk Saga. Critiquée pour ce choix, la jeune dame a durci le ton.

Yvidero se retire du PRIMUD et se fait attaquer

Yvidero n'est pas du tout contente de Le Molare, promoteur du Prix international des musiques urbaines et du coupé décalé. La web humoriste reproche à l'ex-compagnon de feu Douk Saga de l'avoir nominée dans la catégorie "Révélation humour de l'année". Elle a annoncé son retrait du prix à travers une publication sur les réseaux sociaux.

"Hello mes Étoiles le précédent post a été supprimé concernant les nominations du PRIMUD (Prix des musiques urbaines et du coupé décalé). Je n’avais sérieusement pas bien lu. Il a fallu l’interpellation de mes proches pour m’expliquer que j’étais nominée en tant que Révélation humour de l'année. Je ne manque de respect à personne, Le Molare étant un grand frère pour qui j’ai beaucoup d’estime d’ailleurs, mais je ne crois pas que mon travail soit valorisé dans ces conditions. Je demande alors le retrait de mon image dans cette catégorie tout en souhaitant bonne chance aux nominés. Merci à toutes ces Étoiles qui n’ont pas hésité à voter pour moi, mais retour en caserne nous ne sommes plus à ce stade de nomination toute modestie mise à part", a expliqué Yvidero.

Suite à cette publication, des internautes ont reproché à la jeune dame son manque d'humilité. Alors que l'on croyait qu' Yvidero ferait profil bas, elle a plutôt enfoncé le clou. "Je ne suis pas humble, je le reconnais et honnêtement je ne veux pas l’être ... Heureusement d’ailleurs que mes Étoiles m’aiment comme je suis et m’acceptent tel que je suis avec mes défauts et mes qualités sans me juger. Elles savent que je ne suis pas dans l’ordinaire, je suis juste extraordinaire et c’est ce qui m’a permis d’arriver là où je suis aujourd’hui. Merci de clore ce chapitre d’humilité et d’en ouvrir un autre pourquoi pas celui du travail", a répondu Yvidero face aux nombreuses critiques. Yvidero a livré son premier one-man-show, au palais de la Culture de Treichville. La comédienne a fait le plein de la salle de 1 500 places.

Ce n'est pas la première fois que Le Molare est confronté au retrait d'artistes nominés au PRIMUD. L'année dernière, Arafat dj, Debordo Leekunfa, Bebi Philip et Claire Bahi. "C’est de leur droit de refuser. Bien qu’ils soient de bons artistes qu’il estime et qui auraient pu apporter leur contribution à cet événement en y participant, leur refus d’y prendre part n’a aucun impact véritable sur les PRIMUD en tant que tel", avait déclaré le boss du coupé décalé.