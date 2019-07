Arafat dj sans pitié pour Serey Dié: '' Tu me dois deux millions ''

Après la défaite des Eléphants ce jeudi face à l‘Algérie en quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations, Arafat dj a fait un post sur sa page facebook, en traitant le capitaine des Eléphants, Sérey Dié de ''maudit''. Chose qui a suscité la colère de plusieurs internautes ivoiriens qui ont proféré plusieurs injures à l’endroit de Dj Arafat.

Arafat dj à Serey Dié: ''J'ai perdu de l'argent à cause de toi''

Dans une vidéo diffusée en direct sur sa page facebook ce vendredi après midi, Arafat dj a donné les raisons qui l’ont poussé à faire une telle publication. ''Dans cette histoire, j’ai parié avec quelqu’un, j’ai perdu deux millions de Francs CFA. Combien de personnes sur cette terre ont perdu de l’argent à cause de ce match très important? Deux millions, ce n’est pas beaucoup d’argent mais c’est quand même de l’argent. Donc Sérey Dié, j’ai perdu mon argent à cause de toi, parce que c’est toi qui a raté. Tu me dois deux millions. Tu vas me les donner parce que mon argent ne reste pas à l’étranger'', a déclaré Arafat dj qui affirme n'avoir rien dit de mal en traitant le capitaine des Eléphants de ''maudit''.

"Bien avant d’être DJ Arafat, je suis un ivoirien, c’est normal que je sois mécontent. Qu’ai-je dit de méchant ?'', s'est intérrogé le Daishikan. Poursuivant, Arafat dj a affirmé qu'en tant que capitaine, Sérey Dié ne devrait en aucun cas manquer ce pénalty. ''Serey Dié, tu n’avais pas droit à l’erreur parce que quand on est capitaine, et qu’on porte le brassard, c’est une lourde responsabilité qu’on endosse. Donc si tu savais que tu ne pouvais pas marquer, il fallait laisser les enfants tirer. Et en plus tu n’as pas pleuré, mais nous qui avons perdu nos deux millions, nous avons eu mal au cœur, voilà pourquoi je fais le post sinon je sais que les Eléphants ont très bien joué'', a-t-il ajouté.