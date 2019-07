CEPE 2019, voici où trouver les résultats de l'examen

La proclamation officielle des resultats du Certificat d"étude primaire élémentaire CEPE 2019, a eu lieu comme prévu par le calendrier des examens et concours, lundi 15 juillet 2019.

Taux de réussite 84, 48 % pour le CEPE 2019

Ce sont au total 529 515 candidats qui ont pris part à la session 2019 des épreuves écrites de l'examen du Certificat d'études primaires et élémentaires CEPE 2019, le lundi 1er juillet 2019. Comme prévu par le calendrier des examens et concours scolaires nationaux, Mme Dosso Mariam, directrice des examens et concours, a livré ce lundi 15 juillet 2019, le taux national de réussite. Ainsi, 447 399 écoliers ont été officiellement déclarés admis sur les 529 515 candidats, soit 84, 48 % de taux de réussite. Ce résultat est en hausse par rapport à celui de l'année dernière qui était de 83, 57%, soit une progression de 0, 91%.

A ces examens, l'on enregistre un fort taux de réussite chez les jeunes filles par rapport aux jeunes écoliers. 220 190 filles ont été déclarées admises sur les 258 712 filles, soit un taux de réussite de 85, 11%. Lorsque les jeunes garçons comptent 227 205 admis sur les 270 883 candidats presentés, pour un taux de réussite de 83, 88%.

Les candidats et leurs parents pourront prendre connaissance des résultats individuels dès cet après midi du lundi 15 juilet 2019 auprès des 276 circonscriptions de l'enseignement primaire et préscolaire que compte la Côte d'Ivoire. Les parents des candidats disposent d'un délai d'une semaine pour faire d'éventuelles reclamations à compter de la date de proclamation des résultats.