Ouattara et son frère Birahima Ouattara aux trousses de Soro à Ferké

Le RHDP entend dérouler un véritable rouleau compresseur pour étouffer Guillaume Soro dans son fief de Ferkessédougou. Téné Birahima Ouattara, le cadet du Président Alassane Ouattara, vient d'ailleurs de convoquer toutes les régions du nord ivoirien à une cérémonie d'hommage au président Ouattara dans cette localité.

Téné Birahima Ouattara vs Guillaume Soro, la guerre de Ferké lancée !

Nous l'annoncions dans un précédent article que le clash entre Guillaume Soro et Téné Birahima Ouattara pour le contrôle de la région du Tchologo était inévitable. Nommés tous deux Vice-Présidents chargés de la région du Tchologo à la suite du 3e Congrès ordinaire du Rassemblement des républicains (RDR), ces deux personnalités se vouaient d'ores et déjà une certaine rivalité. Avec le divorce consommé entre Soro et le RHDP unifié, les hostilités se sont donc ouvertes, et chacun s'active de son côté pour rallier à sa cause, la population de Férkessédougou.

Après sa démission de la Présidence de l'Assemblée nationale, Soro Kigbafori Guillaume, Député de Ferkessédougou, avait fait une grande tournée dans le Nord ivoirien pour non seulement présenter les tares du régime d'Alassane Ouattara, mais aussi, et surtout se bâtir un électorat dans cette région majoritairement acquise à la cause du camp présidentiel. La mayonnaise avait commencé à prendre quand des proches du pouvoir ont également été envoyés en mission pour effacer les traces de Soro.

Téné Birahima Ouattara entend donc porter l'estocade à son rival en convoquant un vaste rassemblement de toutes les filles et tous les fils du septentrion ivoirien pour une cérémonie d'hommage au Président Alassane Ouattara, le 27 juillet prochain, à Ferkessédougou, ville natale de Soro Kigbafori Guillaume. Au sortir de cette rencontre, le président du Comité politique (CP) pourrait perdre beaucoup de ses alliés.

Communiqué de Téné Birahima Ouattara

Le Ministre Téné Birahima Ouattara, Président du conseil régional du Tchologo informe toutes les populations de la région du Tchologo que les 11 régions du Grand Nord que sont : - le Bafing, la Bagoué, le Béré, Le Bounkani, le Folon, le Gontougo, le Hambol, le Kabadougou, le Poro, le Tchologo et le Worodougou ; organisent une journée d’hommage et de reconnaissance aux actions de développement du Président de la République dans lesdites régions, le samedi 27 juillet 2019 à Ferkessédougou, chef-lieu de la région du Tchologo. Heure: 10 heures Lieu: PLACE Alassane Ouattara.

À cet effet, en tant que Président du comité de pilotage de ce grand meeting, il invite toute la population de la région du Tchologo dans toute sa composante à se mobiliser pour réserver un accueil chaleureux et fraternel aux membres des 10 délégations.