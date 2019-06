Côte d' Ivoire : Alassane Ouattara défie Soro à Ferké

Alassane Ouattara sera célébré en juillet prochain dans la ville de Ferkessédougou (au Nord de la Côte d' Ivoire), à l' occasion d'une journée hommage qui lui sera rendue par les ressortissants de cette localité, d'où est originaire Guillaume Soro.

Alassane Ouattara célébré dans la ville natale de Soro

L'information émane de Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo. Le frère cadet du chef de l' Etat ivoirien a fait savoir qu'une journée hommage est prévue à Ferkessédougou en juillet afin de célébrer Alassane Ouattara pour ses actions de développement en faveur de la Côte d'Ivoire.

Selon l' Agence ivoirienne de presse (AIP), la cérémonie d' hommage à Alassane Ouattara est pilotée par des leaders et cadres de la Bagoué, du Tchologo, du Poro, le Béré, le Folon, le Bafing, le Worodougou, le Gontougo et la Bagoué, des conseils régionaux du Nord du pays. Environ 2000 personnes sont attendues à cette cérémonie, souligne Téné Birahima Ouattara.

Même si le ministre des Affaires présidentielles a précisé que la cérémonie d'hommage à Alassane Ouattara "est un événement apolitique", les enjeux ne s'éloignent pas de la politique. Et pour cause, l' événement aura lieu à Ferkessédougou, la ville natale de Guillaume Soro.

Le 30 mars 2019, une cérémonie en l'honneur du numéro un ivoirien avait eu lieu à Ferké. Téné Birahima Ouattara n'a pas manqué de s'en prendre à Soro. "Vous les anciens, nous vous prenons toujours comme repère, et à partir de ce moment, il vous revient de mettre tous vos fils sur le droit chemin, car toute personne, à un moment donné, peut faire des erreurs dans sa vie. Et cela pour vous dire qu’à chaque fois que l’un de vos fils se trompe, c’est à vous de le remettre sur les rails", a-t-il clamé.

On se rappelle que l'ancien président de l' Assemblée nationale ivoirienne avait effectué une tournée au Nord de la Côte d' Ivoire. Le président du Comité, lors de son séjour à Ferké, la ville qui l'a vu naître, n'a pas hésité à tirer sur le régime d' Alassane Ouattara.

"Je ne suis pas le genre d’homme qui cède à un chantage. Je ne suis rien, mais par dignité, par honneur, pour l’éducation que vous, Niarafolo, vous m’avez donnée, je ne peux pas céder au chantage. Je ne peux pas non plus me laisser effrayer", avait lâché l'ex-secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d' Ivoire (FESCI).

Le divorce entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara est si profond que les partisans des deux hommes se lancent des piques à la moindre occasion. La cérémonie d'hommage au président ivoirien à Ferké apparaît comme une autre riposte du camp présidentiel aux propos tenus par l'ex-patron de l'hémicycle.