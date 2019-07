Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du mercredi 17 juillet 2019

Titrologie. L’actualité socio-politique domine les unes des journaux ivoiriens Des sujets tels la réforme de la CEI, la constitution du bureau du directoire du RHDP et l’affaire Laurent Gbagbo –Charles Blé Goudé à la CPI, sont repris en boucle par la presse ivoirienne dans leurs parutions de ce mercredi 17 juillet 2019.

Titrologie : Laurent Gbagbo, le RHDP, et la CEI dominent l’actualité du jour

« Gbagbo-Blé Goudé : Ce qui était tant attendu hier, le juge Cuno Tarfusser met fin au suspense », titre à sa Une le quotidien indépendant Soir Info à propos du dossier Gbagbo-Blé Goudé à la Cour pénale internationale. « Les preuves de Bensouda sont très faibles », retiendra le confrère Notre voie de l’exposé écrit des motifs déposé par les juges de la chambre de première instance de la CPI. Lorsque le quotidien d’Abidjan met fin unilatéralement au procès de ces deux ivoiriens. « Affaire Gbagbo-Blé Goudé : Tout est fini », s’exclame le journal proche de Laurent Gbagbo. Non sans mettre en lumière la décision des juges qui « blanchit », l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son poulain Charles Blé Goudé.

L’actualité au sein du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, a également intéressé la presse ivoirienne.

« Directoire, BP, Direction exécutive…Instance du RHDP qui fait quoi au juste ? », s’interroge l’Expression. Le patriote pour sa part tente d’expliquer les raisons de la non nomination de certains transfuges du PDCI au sein du directoire récemment constitué. « Duncan, Mme Diabaté, Amadou Soumahoro, Charles Diby Koffi, Ahoussou , Pourquoi ils ne sont pas membres du Directoire », pointe le confrère à sa Une. Sur le même sujet, les confrères tels l’Intelligent d’Abidjan et le Jour plus scrutent déjà les élections générales de 2020. « RHDP, quelles stratégies pour la victoire en 2020 », s’interrogera le premier cité. Quant au second, c’est un RHDP fort et prêt pour la bataille de 2020, qui se met progressivement en place. « Présidentielle 2020 : Le RHDP engage la bataille, plus d’espace pour l’adversaire, comment le terrain a été quadrillé », indique le confrère.

Sur la CEI, le Nouveau réveil titre, « Retirez le projet de loi et reprenez les discussions avec la vraie opposition », relate le confrère s'inspirant des propos des députés membres de l’opposition ivoirienne. Génération Nouvelles annonce pour sa part une marche de l’opposition pour exiger du gouvernement Alassane Ouattara, la réforme en profondeur de l’Institution. « Pour exiger la réforme de la CEI : L’opposition menace de descendre dans les rues ». L’Essor pour sa part croit savoir que l’opposition a « lamentablement » échoué dans la bataille pour le contrôle de la CEI.