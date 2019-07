CPI : Retour de Charles Blé Goudé, la Côte d'Ivoire dit niet

Libéré sous condition, le 1er février dernier, Charles Blé Goudé vit encore dans un hôtel à La Haye, en attendant de trouver un pays d’accueil. Mais la Côte d’Ivoire n’est pas trop chaude pour recevoir son citoyen.

Charles Blé Goudé indésirable en Côte d’Ivoire ?

La Constitution ivoirienne prévoit qu’aucun Ivoirien ne doit être contraint à l’exil. Cependant, à cause de la crise postélectorale qu’a connue la Côte d’Ivoire, plusieurs fils du pays se sont réfugiés dans les pays limitrophes. Le président Alassane Ouattara a toutefois lancé l’appel à ses compatriotes exilés pour qu’ils rentrent au pays. Plusieurs ont saisi la main tendue du gouvernement, mais d’autres rechignent jusque-là à rentrer.

La situation de deux autres Ivoiriens intrigue cependant plus d’un observateur. Il s’agit de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, poursuivis devant la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Après leur acquittement et leur mise en liberté, l’ancien président ivoirien et le ministre de la Jeunesse de son dernier gouvernement manifestent en vain leur désir de rentrer en Côte d’Ivoire.

Tandis que Laurent Gbagbo, lui, a été admis en résidence à Bruxelles. Quant à son poulain, il vit encore à La Haye. Attendant un éventuel appel du Bureau du procureur. Cette situation n’est pourtant pas prête de changer, dans la mesure où Cheikh Tidiane Touré, responsable à la sensibilisation du bureau de la CPI, a confié, ce vendredi, à L’Infodrome : « Pays d’accueil, comment ça marche ? Le greffier sollicite, conformément au Statut de Rome, tous les pays membre. Dans le cas de Charles Blé Goudé libéré sous condition, il faut un pays d’accueil qui accepte. Tous les pays, Etats membres ont été sollicités. Mais le greffier ne peut pas obliger un Etat à prendre quelqu’un. Quand je dis tous les pays, c’est y compris la Côte d’Ivoire. »

A travers cette révélation, il apparaît bien claire que la Côte d'Ivoire a bel et bien décliné l'offre d'accueillir Charles Blé Goudé en attendant la fin de la procédure qui est engagée contre lui à La Haye.