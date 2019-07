BURIDA : Maurice Bandaman cède à la pression et suspend Irène Viera

La décision est tombée le mercredi 17 juillet 2019. Irène Viera, directrice générale du BURIDA (Bureau ivoirien du droit d'auteur) a été suspendue par Maurice Bandaman, ministre de la Culture et de la Francophonie, a-t-on appris dans un communiqué.

BURIDA, Irène Viera suspendue

La tension était montée d'un cran le mardi 16 juillet 2019 au sein du Bureau ivoirien du droit d'auteur. Des artistes membres du CACB (Collectif pour le changement au BURIDA) ont donné de la voix pour exiger une fois encore le départ d' Irène Viera, la désormais ancienne directrice générale de la maison des artistes. Lors d' une conférence de presse, ils avaient donné une semaine à Maurice Bandaman pour faire partir l'ex-directrice. "Si madame Vieira ne part pas d’ici une semaine, nous reprendrons la grève illimitée. Nous n’avons pas peur, nous ne reculerons pas, si rien n’est fait d’ici une semaine nous ferons ce que nous devons", avaient-ils prévenu.

Le mercredi, le ministre de la Culture et de la Francophonie a annoncé dans un communiqué qu'il suspendait Irène Viera et Sery Sylvain, le président du conseil d'administration du BURIDA.

Ci-dessous le communiqué :

En raison des tensions persistantes au Bureau ivoirien du droit d’auteur (BURIDA), qui mettent en péril la vie de la société, et suite à l’ audit commandité par l’Inspection générale de l’État (IGE), qui mettent en évidence de nombreuses faiblesses dans la gouvernance de la Maison, le ministre de la Culture et de la Francophonie, en accord avec le gouvernement, prend les mesures conservatoires suivantes :

1-Monsieur Sery Sylvain et Madame Irène Assa Viera, respectivement président du Conseil d’administration et directrice générale sont suspendus de leurs fonctions.

2-Le Conseil d’administration est invité à procéder à la désignation d’un nouveau président en son sein.

3-Monsieur Akpatou Serge, directeur juridique du BURIDA est nommé directeur général par intérim.

4-Pendant son intérim, le directeur général par intérim gérera les affaires courantes. Les comptes du BURIDA sont mis sous scellé.

5-Le ministre de la Culture et de la Francophonie prend toutes les dispositions urgentes pour la continuité régulière de la société.

6-Le ministre de la Culture et de la Francophonie invite les artistes et les sociétaires du BURIDA au calme et à la cohésion pour sauvegarder les acquis et les avancées de leur maison commune