CAN 2019 : Le gouvernement satisfait de la prestation des Éléphants

Le parcours des Éléphants à la CAN 2019 s'est arrêté en quarts de finale. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 17 juillet 2019, le gouvernement ivoirien s'est félicité de la participation honorable de la sélection ivoirienne.

Le Gouvernement dresse des lauriers aux Éléphants, vaincus à la CAN 2019

La Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2019 s'est arrêtée le 13 juillet dernier pour les Éléphants de Côte d'Ivoire à la suite d'une défaite en quarts de finale face aux Fennecs d'Algérie. La sélection ivoirienne, qui a pourtant fait une prestation acceptable ce jour-là, est tombée armes à la main, lors des séances de tirs au but. L'attaquant Wilfried Bony et le capitaine Geoffroy Serey Dié ayant manqué leurs tirs.

L'équipe ivoirienne avait tout de même réussi à se qualifier lors des huitièmes de finale après une piètre prestation face aux Aigles du Mali. Un but, à la 76e minute, de Wilfried Zaha aura suffi au bonheur des siens. Cette prestation avait été vertement critiquée par l'ancien attaquant des Lions indomptables, Patrick M'Boma, en ces termes : « Cette équipe des Eléphants qui jouent sans système de jeu ne mérite pas de passer les 8e de finale. Face à l'Algérie, sa route va prendre fin. »

Cependant, en Conseil des ministres, ce mercredi, le gouvernement ivoirien a dressé des lauriers à sa sélection nationale. « Le conseil s’honore du comportement satisfaisant de notre sélection, qui a vaillamment défendu les couleurs nationales, et adresse ses félicitations aux athlètes, à l’encadrement technique et à la Fédération ivoirienne de football, ainsi qu’à l’ensemble des supporters », a déclaré le ministre Sidi Touré, porte-parole du Gouvernement, avant d'ajouter : « En outre, le Conseil les encourage à maintenir le cap dans la perspective des prochaines échéances, notamment la CAN 2021 et celle de 2023 qui se tiendra en Côte d’Ivoire. »

Notons que les Eléphants ont joué 5 matchs lors de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, avec 3 victoires et 2 nuls. Le budget qui leur était par ailleurs alloué pour cette compétition s'élevait à 4 milliards 200 millions de FCFA.