‘’Eudoxie Yao est la seule responsable de ses problèmes ‘’

Le promoteur de spectacles en Europe, Mike le Bosso est considéré par plusieurs acteurs du showbiz ivoirien comme le principal responsable de cette mésaventure qu’a connue Eudoxie Yao en France. Car c’est lui qui a invité la bimbo ivoirienne dans le pays d’Emmanuel Macron. Quelques heures après la vidéo d’Eudoxie Yao affichant son visage ensanglanté, Mike le Bosso, dans une autre vidéo publiée sur facebook, a donné sa version des faits.

Mike le Bosso accuse Eudoxie Yao

‘’Quand Eudoxie Yao a eu son Visa, elle devait venir le 20 juin en France. Et moi je devais payer l’appartement pour son hébergement. Le propriétaire m’a dit que si je ne payais pas avant l’arrivée d’Eudoxie, il sera obligé de donner l’appartement à quelqu'un d’autre. Et j’étais donc dans l’obligation de payer. C’est ainsi que j’ai demandé à Eudoxie Yao de payer son billet d’avion, et une fois à Paris, j’allais lui rembourser. Le billet a couté près de 498000 Fcfa’’, a déclaré Mike le Bosso avant de poursuivre.

‘’Et quand elle est arrivée, nous sommes allés directement à Nantes, mais elle n’a pu prester parce que le bar n’a pas fait le plein et le promoteur de Nantes ne nous a pas payés... Après quoi, nous sommes partis à Milan, et là bas les gens nous ont bien reçus. Ils nous ont logés dans deux différentes chambres d’hôtels. Et à la fin du spectacle, nous avons eu 1000 euros. Elle avait 500 euros et moi 500 euros‘’, a déclaré le Promoteur avant de préciser qu’il n’a jamais tenté de faire la cour à Eudoxie Yao.

Tout en précisant que tous les frais de transport et de nourriture étaient à sa charge, il a ajouté que ses déboires avec Eudoxie Yao ont commencé dès qu’ils sont revenus de l’Italie. ‘’Quand Eudoxie Yao a commencé à recevoir les visites, son attitude a changé. Après l’Italie, nous avons eu un autre spectacle à Roland Garos pour 1000 euros. Après la soirée, nous étions en train de faire le point avec le promoteur quand Eudoxie surgit pour m’arracher l’argent et le remettre à son nouveau compagnon. Enervé, j’ai pris la décision de ne plus la nourrir, et je lui ai donc remis son argent des deux spectacles, qui était de 1000 euros’’, a ajouté le Promoteur tout en affirmant avoir également payé le billet d’avion d’Eudoxie à hauteur de 1000 euros.

Poursuivant, Mike le Bosso a révélé qu’Eudoxie Yao, en complicité avec son nouveau compagnon, ont fait main et pied pour l’éjecter de la résidence qu’il avait payée pour son hébergement. ’’Elle et le monsieur ont manigancé un coup pour me faire partir de la maison. Elle m’a fait croire qu’elle allait loger chez sa copine. C’est ainsi que j’ai libéré la résidence. Pour moi, Eudoxie était chez sa copine. Tu me fais croire que tu ne veux plus rester dans la maison et pourtant tu dormais toujours là bas. Alors c’est qui le problème. La seule responsable de cette affaire, c’est Eudoxie. Tu as décidé de ne plus faire confiance à celui qui t’a fait venir en France pour te confier à quelqu’un que tu venais à peine de connaitre’’, a-t-il renchéri.