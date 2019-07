CAN 2019 : Djamel Belmadi, pas de cadeau à son « ami » Aliou Cissé

Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi s’est exprimé en conférence de presse avant la finale de la CAN 2019. Il voit les Fennecs sacrés ce vendredi soir face au Sénégal.

Djamel Belmadi, « Quand on atteint une finale, c’est pour la gagner ! »

Dans quelques heures, le vainqueur de la CAN 2019 sera connu entre le Sénégal et l’Algérie. Les deux sélections se retrouvent pour le titre après s’être affrontées en poules. Si ses poulains ont pris l’avantage lors du premier round contre les Lions de la Téranga (1-0), le sélectionneur algérien Djamel Belmadi reste sur ses gardes et voit les Sénégalais revenir plus forts.

« Nous allons affronter la première nation continentale au dernier classement de la FIFA, un mondialiste, donc j’estime que le Sénégal est avantagé. C’est envisageable de perdre cette finale, tous les signaux sont à la faveur des Sénégalais », estime le technicien algérien présent en conférence de presse jeudi. Seulement, Djamel Belmadi croit au potentiel de ses joueurs et sait qu’ils peuvent battre les Sénégalais.

« Vous auriez dû voir la séance d’entrainement de mes joueurs hier soir (mercredi, ndlr). Nous sommes prêts à 200% physiquement pour cette finale (…) Quand on atteint une finale, c’est pour la gagner ! », lance Djamel Belmadi. Celui-ci est joyeux de retrouver Aliou Cissé, un enfant de Champigny-sur-Marne comme lui, en finale de la CAN. Malgré ces retrouvailles, il compte repartir avec le trophée de la compétition.

Bien que Djamel Belmadi refuse d’endosser le costume de favori face au Sénégal, il faut dire que les Lions de la Téranga ont difficilement résisté aux Fennecs dans l’historique de leurs confrontations. En douze matches officiels, les Algériens se sont imposés à sept reprises contre trois nuls et deux défaites. Vendredi au Caire ce sera pour un titre qu’il faudra battre le Sénégal, pour ajouter une deuxième CAN à leur palmarès.