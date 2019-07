Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du samedi 20 juillet 2019

La titrologie de ce samedi 20 juin 2019 est largement dominé par le procès de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, du coté de la Cour pénale internationale, notamment la demande de prorogation du delai d'appel de la procureure, Fatou Bensouda qui a été rejetté par la chambre d'appel.

Titrologie, Gbagbo, Blé Goudé et Bensouda au coeur de l'actualité de ce samedi

La plus part des rares journaux qui sont sortis ce samedi ont évoqué le procès de Laurent Gbagbo et son fidèle serviteur Charles Blé Goudé du coté de la Haye à la CPI. '' Après le report de l'acquitement de Gbagbo et de Blé Goudé, les plans de Bensouda encore melangés, hier, à la Cpi. La chambre d'appel attaque ses arguments et les disqualifie'' peut on lire ce samedi matin à la une du journal Soir Info. Quand Le quotidien L'Inter affiche en co une '' Affaire Gbagbo et Blé, demande de prorogation de delai , les juges disent non à Bensouda''

Le Nouveau Reveil n'est également pas resté en marge du procès à la Cpi. ''Après l'aquittement le 15 janvier 2019, vers la libération totale de Gbagbo'' peut on lire à la une dudit journal mentionne également que '''la cour d'appel a rejeté, hier, la demande la procureure Bensouda de proroger le delai d'appel''. Pour sa part, Le Temps a titré à sa une '' Demande d'un delai suplémentaire pour son appel, les juges froissent la requête de Bensouda'' , et a egalement evoqué le '' meeting pour la réconciliation et le retour de Laurent Gbagbo'', en invitant les partisans de l'ancien chef d'Etat ivoirien à y être. ''' tous à la place Cp1, aujourd'hui. Rendez vous historique des démocrates ce samedi'' peut on lire en co une du quotidien Le temps

En dehors de la Cpi, d'autres sujets ont egalement été traité dans la presse ivoirienne ce samedi . Le Matin s'est penché sur les activités du premier ministre ivoirien . '' Depuis hier à Tafiré, Amadou Gon annonce 700 milliards pour le plan social'' peut on lire à la Une de Le Matin quand L'Inter titre à Une '' les verités d'Hamed Bakayoko aux militaires''