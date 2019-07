Titrologie: Revue de la presse ivoirienne du lundi 22 juillet 2019

L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et le RHDP occupent l’essentiel de l’actualité dans la titrologie de ce lundi 22 juillet 2019. L'ex-leader de la galaxie patriotique, Charles Blé Goudé n'a également pas été ignoré.

Titrologie : Laurent Gbagbo, Blé Goudé et le RHDP se partagent les unes de la presse ivoirienne de ce Lundi 22 juillet 2019

« Gbagbo est le pion essentiel de la réconciliation », révèle le député Alain Lobognon à la Une du confrère le Temps. Estimant que l’ancien chef d’Etat ivoirien est un grand démocrate, le député de Fresco ajoutera que toute la Côte d’Ivoire attend le retour du président fondateur du FPI. « La Côte d’Ivoire est dans la tourmente », titre Lg infos à sa Une. Relatant les propos du secrétaire général du FPI Assoa Adou lors d’un meeting de soutien à Laurent Gbagbo. « Retour de Laurent Gbagbo et Blé Goudé au pays : La CPI a enclenché le compte à rebours », écrit à sa manchette la voie originale. « Des Pro Gbagbo prennent les rues à Paris », informe l’Inter, non sans faire écho du meeting du FPI tenu à Yopougon le samedi dernier. « Assoa Adou passe un message important à Ouattara », titre le journal à ce sujet. « Le FPI et EDS font une démonstration de force », pointe à sa manchette le Nouveau réveil, avant de faire écho des propos de Assoa Adou. « Levons- nous, battons-nous pour le retour de Gbagbo, pour la réconciliation », a relaté le confrère.

L’actualité de ce lundi 22 juillet 2019, c’est aussi les activités politiques du RHDP. « Fanatisme politique : Watchard Kédjébo crache ses vérités aux Bétés », pointe à sa une le Rassemblement proche du RHDP. « Renforcement du RHDP : Amédée Kouakou fait une belle prise à Zikisso ! », s’exclame le confrère concernant les activités du parti du président Alassane Ouattara. « Un commando efface les traces de Gbagbo sur ses bases », dira le Mandat sur le même sujet. Le RHDP poursuit également sa structuration, et la presse également en fait écho. « RHDP / après la mise en place des instances, Ouattara donne ses premiers mots d’ordre aujourd’hui », informe le Jour plus.

L’ex-patron de la galaxie patriotique, Charles Blé Goudé a également fait parler de lui dans les sorties des journaux ivoiriens du jour. « Des vérités très explosives que Blé Goudé n’a jamais dites », barre à sa Une l’Intelligent d’Abidjan. Depuis la Haye, Blé Goudé dit ce qu’il n’a jamais dit et ce que l’on n’a jamais entendu », relate Soir info dans une interview « explosive » réalisée à la Haye avec l’ancien leader de la galaxie patriotique de Côte d’Ivoire.