Charles Blé Goudé: "Laurent Gbagbo n’est pas mon ami"

Charles Blé Goudé a tenu à préciser les choses quant à ses relations avec son Laurent Gbagbo. À ceux de ses détracteurs qui disent qu'il a trahi son mentor, l'ancien leader des jeunes patriotes réitère sa fidélité à l'ancien président ivoirien. Après plus de cinq années passées ensemble en détention dans la prison de Scheveningen, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été libérés sous conditions, le 1er février dernier, après leur acquittement. L'ancien ministre de la Jeunesse a donc publié un message sur les réseaux sociaux, dans lequel il martèle que "la conclusion de Laurent Gbagbo sera son introduction"

Charles Blé Goudé revient sur sa supposée trahison à Gbagbo

J’ai entendu les gens dire que j’ai trahi le président Laurent Gbagbo. Que j’ai fait un deal pendant que j’étais dans le coffre d’une voiture qui me transportait à la frontière entre le Ghana et la Côte d’Ivoire. Ils ont même dit que j’étais dans une villa à Abidjan et que je vivais très bien pendant que j’étais détenu dans un sous-sol à la DST. Même quand on m’a transféré à La Haye, ils ont dit que j’étais là pour témoigner contre le président Laurent Gbagbo.

Camarades, sachez que le président Laurent Gbagbo n’est pas mon ami, Gbagbo est mon père, Gbagbo est mon maître. Je l’ai accompagné et je vais l’accompagner jusqu’au bout, jusqu’à ce qu’il me dise qu’il est fatigué. Retenez Camarades, que la CONCLUSION du président Laurent Gbagbo sera, moi, mon INTRODUCTION.

Charles Blé Goudé

Homme politique ivoirien

