High-tech : Un jeune rwandais révolutionne WhatsApp

Deodate Mugenzi, étudiant en TIC au Rwanda, a inventé un système permettant de pouvoir émettre des appels sur WhatsApp sans connexion internet. Il entend lever les obstacles liés à l'accès aux services internet.

Un étudiant rwandais rend WhatsApp gratuit.

Messagerie instantanée la plus populaire du monde, WhatsApp séduit bon nombre d’utilisateurs. En Afrique, l’application est carrément incontournable pour les propriétaires de smartphones. Seulement, avec la qualité des services internet pas toujours au top, il n’est pas évident d’échanger aisément avec ses proches alors que cette plateforme offre une large vitrine multimédia.

C’est pour pallier à ses défauts de la qualité et de la cherté du service internet qu’un jeune rwandais a mis sur pied un système permettant de passer des appels sur WhatsApp sans avoir recours à une connexion internet. Etudiant en technologie de l’information et de la communication au Centre régional polytechnique de Kigali, Deodate Mugenzi mène cette révolution pour pallier aux problèmes liés à internet dans son pays.

Bien que le Rwanda postule à être un hub dans le domaine des TIC, il faut dire que le coût d’accès à internet y reste encore élevé comme dans d’autres régions du continent. Le système mis sur pied par Deodate Mugenzi n’utilise que la physique optique, les techniques de communication de gadgets mobiles et les principes de mise en réseau. Pour que cela fonctionne, il faut que l’appelant et son, voire, ses destinataires disposent de WhatsApp sur leurs smartphones et qu’il possède leurs numéros enregistrés dans l’application.

La révolution de Deodate Mugenzi est soutenue par l’ambassade américaine à Kigali. Grâce à la représentation américaine, il offre des formations aux plus jeunes. Plus tard, il aimerait démocratiser sa trouvaille afin de permettre aux Africains de communiquer sans devoir payer plus cher.