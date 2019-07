High-tech : De nombreux changements annoncés chez WhatsApp

La messagerie instantanée WhatsApp compte offrir une palette de nouveautés pour faciliter son utilisation, renforcer la sécurité de ses utilisateurs et lutter contre la propagation des fausses nouvelles.

Avec ces changements à venir, WhatsApp s’attaque aux « fake news ».

Comme sa consœur Facebook, WhatsApp prépare sa révolution. Les administrateurs de la messagerie instantée comptent en effet effectuer de nombreux changements dans les prochains mois.

Souvent décrié pour la propagation des fausses nouvelles, WhatsApp entend redorer son blason. Pour lutter contre les « fake news », le transfert des messages sera désormais limité. A ce sujet, on apprend qu’il ne sera plus possible de partager les messages à plus de cinq personnes. Jusqu’ici, un même message, peu importe sa teneur, pouvait être transféré jusqu’à 20 fois.

Outre les « fake news », l’accès à l’application WhatsApp sera renforcé. Les milliards d’utilisateurs pourront désormais accéder à leur messagerie grâce au Touch ID (lecteur d’empreinte digitale) ou en encore au Face ID (détecteur de visage). Il ne sera plus désormais possible à des tiers d’ouvrir l’application avec ce nouveau système de sécurité.

De même jusque-là absente, la publicité va faire son apparition sur WhatsApp. Elle sera visible dans les « Statuts » et s’affichera sous forme d’un lien permettant de rediriger l’utilisateur vers le site web du marchand. Ajouter à cela, il sera dorénavant possible pour les utilisateurs de choisir qui peut les ajouter dans les groupes sans pour autant bloquer leurs administrateurs. Si cette révolution va avoir lieu sur cette plateforme gérée par Facebook, l’entreprise n’a pas donné de date précise.