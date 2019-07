Singuila à propos de Charlotte Dipanda : "On s'aime beaucoup trop..."

Singuila a brisé le silence sur la rumeur qui lui prête une relation amoureuse avec la chanteuse Charlotte Dipanda. Le faiseur de RnB s'est exprimé dans les studios de 7 Entertainment Television.

Singuila clarifie tout sur sa relation avec Dipanda

Charlotte Dipanda et Singuila sont-ils désormais amoureux ? La question avait fait le tour des réseaux sociaux et le sujet a fini par devenir le chou gras de la presse people. Dans le milieu showbiz, des langues ont vite fait d'annoncer le futur mariage des deux "tourtereaux". Dans une interview accordée à 7 Entertainment Television, Singuila explique pourquoi il ne sortirait jamais avec la sulfureuse chanteuse camerounaise. "Elle et moi, on s’aime beaucoup trop pour se mettre en couple. Ça risquerait d’être catastrophique. Dès l’instant qu’on se met en couple, on commence à beaucoup plus juger, contrôler, diriger. Je ne nous le souhaite pas", a justifié l'auteur de célèbre chanson "Rossignol".

"Quand tu aimes quelqu'un, il y a forcément un certain rapprochement. Ça m'étonnerait qu'il y ait des photos compromettantes entre elle et moi.

En clair, Singuila et Charlotte Dipanda ne sont pas ensemble, même si les deux artistes se sont enlacés sur la scène du Grand Rex lors du concert de la Camerounaise, il y a deux mois. En effet, sur la chanson "Coucou", le chanteur congolais est apparu tout de noir vêtu pour chanter avec sa "complice" de The Voice. Les deux chanteurs n'ont pas hésité à se jeter des regards d'amoureux quand Singuila a tenu Charlotte dans ses bras. Ce spectacle a d'ailleurs enflé la rumeur d'une idylle entre les deux concernés.

De son vrai nom Bedaya N'Garo Singuila, le "tombeur de ces dames", comme on le surnomme, a vu le jour à Suresnes (France), le 19 septembre 1997. Il est d'origine congolaise et centrafricaine. Il a sorti son premier album, "On ne vit qu'une seule fois", en 2003.