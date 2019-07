Présidentielle 2020 : Voici l’identité du président de la future CEI

L’identité du président de la future Commission électorale indépendante (CEI) dont la loi portant sur sa recomposition a été votée mi-juillet dernier en Commission à l’hémicycle, semble être déjà connue.

Youssouf Bakayoko reconduit à la tête de la future CEI ?

Youssouf Bakayoko devrait être reconduit sans souci aucun à la tête de la future commission électorale indépendante (CEI). L’information est livrée par le confrère Jeune Afrique dans sa parution hebdomadaire allant du 28 juillet au 3 août 2019.

Selon l’hebdomadaire panafricain, Youssouf Bakayoko, après environ une décennie passée à la tête de l’institution électorale, serait le favori du président Alassane Ouattara et de son parti le RHDP à ce poste hautement stratégique pour l’issue de l’élection présidentielle de 2020.

« Selon nos informations, Alassane Ouattara devrait peser de tout son poids afin qu’il (Bakayoko) soit le représentant du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Le parti unifié pourra donc présenter sa candidature à la présidence de la CEI », a révélé Jeune Afrique. Ce qui pourra assurément permettre à Youssouf Bakayoko de conserver intactes, ses chances de demeurer à la tête de cette institution.

Diplomate de formation, Youssouf Bakayoko a été ministre des Affaires étrangères de Laurent Gbagbo entre 2005 et 2010. Il fut nommé à la tête de la CEI en remplacement de l’actuel gouverneur du District Autonome d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, où il eut la charge d’organiser les élections présidentielles de 2010. Il proclamera vainqueur du scrutin, le candidat Alassane Ouattara, dans une ambiance électrique qui débouchera plus tard sur une crise post électoral. Un bilan officiel a fait état de 3000 morts, d’importants dégâts matériels et de nombreux déplacés internes et externes.

Youssouf Bakayako, rappelons-le, est contesté par la majeure partie des formations politiques de l’opposition ivoirienne, dont le Front populaire ivoirien ( FPI) et le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) du président Henri Konan Bédié.