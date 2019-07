Zouglou : Le groupe Magic System à l'assaut de l'Amérique

Après avoir conquis l'Afrique et l'Europe, le groupe Magic System s'offre un nouveau défi en Amérique.

Magic System, Asalfo et ses compagnons à la conquête de l'Amérique

Ce n’est plus un secret pour personne, la notoriété du groupe Zouglou Magic System a dépassé les frontières de l’Afrique. Actuellement hors de la Côte d’Ivoire dans le cadre de leur tournée internationale annuelle dénommée ‘’Magic Tour’’ qui a débuté le 08 juin 2019 à Rouen en France, les gaous magiciens ont enflammé de nombreuses salles de spectacles, à en croire des images publiées sur les réseaux sociaux, où l’on pouvait apercevoir des salles archi combles lors de la prestation d’Asalfo et de ses compagnons.

Après avoir conquis l’Afrique et l’Europe, les quatres zouglouman se lancent désormais à l’assaut de l’Amérique où ils prendront part, ce dimanche 28 juillet au concert très prisé au pays de l’oncle Sam dénommé le Summerstage Central Park de New-York. Ils sont d’ailleurs les seuls représentants ivoiriens à cet événement qui sera également marqué par les présences des plus grands promoteurs de spectacles aux Etats Unis, des artistes classiques du hip-hop new-yorkais et des plus grands groupes musicaux urbains. Il d’agit donc d’une opportunité en or pour ASalfo, Goudé, Manadja et Tino pour enrichir leur carnet d’adresses en vue de conquérir le continent américain.

Après donc cette étape américaine, les Magiciens retourneront en France où ils devront se produire le 3 août prochain à Petit-Fort-Philippe Gravelines, puis au Casteljaloux le 5 août avant de s’envoler pour Casablanca au Maroc où ils livreront un spectacle le 10 août. Après ce petit détour en Afrique, le groupe Magic System retournera en France pour participer à la Fête de Nuit à Fresnes sur Escaut le 15 août. L’apothéose de la première partie de la tournée ‘’Magic Tour 2019’’ aura lieu en Belgique au festival Senette le 22 septembre 2019.