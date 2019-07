Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du samedi 27 juillet 2019

La revue de presse ou titrologie de ce samedi 27 juillet 2019 est très variée. La journée d’hommage au président Alassane Ouattara à Ferkessédougou, la rencontre entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, la crise à la mutuelle générale des enseignants de Côte d’Ivoire, sont entre autres les sujets qui ont été traités par la plupart des journaux parus ce jour.

Titrologie , Alassane Ouattara, Gbagbo et Bédié au cœur de l’actualité de ce samedi

‘’Tout le grand Nord débout derrière Alassane Ouattara’’ peut on lire à la Une de Le Patriote qui mentionne également que ‘’ Pour ses actions de développement, 11 régions de Côte d’Ivoire reconnaissantes au grand homme d’Etat’’. Le journal proche du parti au pouvoir dans son numéro de ce samedi donne également ‘’Tous les détails d’un événement qui s’annonce grandiose et exceptionnel’’. Pour sa part, le quotidien Le Matin qui affiche à sa grande Une ‘’ 2 grands évènements bouleversent toute cette semaine, le compte à rebours de 2020 a démarré ‘’ , est également revenu sur la journée d’hommage au président Alassane Ouattara à Ferkessédougou. ‘’ Le Rhdp boucle Ferké aujourd’hui’’, indique en Co Une Le Matin.

La rencontre entre les deux anciens chefs d’Etat ivoirien Bédié et Gbagbo se précise. La date de l’événement a été dévoilée par certains journaux à l’instar de Soir Info qui pointe à sa Une: ‘’Voici la date et à quel moment de la journée Bédié et Gbagbo vont se rencontrer". Même son de cloche pour Le Nouveau Reveil qui affiche: ‘’Bédié (président du Pdci-Rda) –Gbagbo (président du Fpi), rencontre historique de Bruxelles, voici la vraie date, les membres des délégations ‘’.

La manifestation des membres de la mutuelle générale des enseignants de Côte d’Ivoire réprimée par la police a été décortiquée de diverses manières par les quotidiens ivoiriens. ‘’ Crise à la mutuelle des enseignants, la police gaze et tabasse les mutualistes’’, indique le journal Soir Info quand Le Patriote soutient que ‘’Le siège de la Mutuelle libéré hier’’ . Pour sa part, Le temps accuse la ministre de l’Education nationale d’être la responsable de cette crise. ‘’Kandia installe la pagaille", a pointé Le Temps qui a également donné des nouvelles de la Haye. ‘’Coup de tonnerre à la Cpi, Bensouda avoue: ‘’J'ai échoué face à Gbagbo’’, peut-on lire à la Une dudit journal.