Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 26 juillet 2019

Vendredi 26 juillet 2019, la titrologie de la presse ivoirienne fait une part belle à l'hommage qui sera rendu au chef de l'Etat à Ferkessédougou, ce week-end. La rencontre entre Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo est également au menu des journaux du jour.

Titrologie, 11 régions du nord se dressent contre Soro

Guillaume Soro n'est plus en odeur de sainteté avec le camp présidentiel et la titrologie de ce vendredi en fait largement cas. Depuis son refus d'adhérer au RHDP unifié, et sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale, l'ancien leader des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion) s'est mis à dos les proches du pouvoir. Aussi, "les cadres de 11 régions du nord se dressent contre Guillaume Soro", titre Le Sursaut, pour évoquer la journée d'hommage au président Alassane Ouattara, qui se tiendra à Ferkessédougou, ce samedi 27 juillet. L'Essor, renchérit pour annoncer "La mort politique définitive de Soro célébrée sur sa terre natale". Cette démonstration de force qu'entend faire le parti présidentiel apparait pour le ministre Félix Anoblé comme un signal fort pour 2020. Le Maire de San Pedro prévient donc les adversaires politiques de son parti sur Le Patriote, "Le RHDP va gagner en 2020 sans tricher". A propos du meeting de Ferké, Générations Nouvelles, y voit cependant "De mauvais signes pour le RHDP".

La rencontre annoncée entre Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo est également à la Une de plusieurs journaux, ce matin. "Bédié-Gbagbo, la rencontre de tous les espoirs à Bruxelles se précise", croit savoir Le Quotidien d'Abidjan. Pour Le Matin, "Gbagbo recuse Soro", tel est, selon le tablöid, l'un des préalables que le fondateur du FPI pose avant de recevoir le président du PDCI. Et L'Arc-en-ciel, de s'interroger "Humiliation en cours ?" pour pointer les tractations autour de la rencontre Bédié-Gbagbo. Le Jour Plus, prédit pour sa part une réconciliation entre Ouattara et Bédié. "Bédié et Ouattara n'ont pas le choix, il feront prévaloir le dialogue", peut-on lire à la Une de ce quotidien. Et pourtant, Le Nouveau Réveil martèle que "Ouattara n'écoute plus personne".

L'exil de Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire devient de plus en plus éprouvant pour l'ancien président burkinabè du fait de la guéguerre Ouattara-Soro. Soir Info, met en avant "des secrets livrés sur le quotidien de Blaise Compaoré". Notre Voie, fait pour sa part, "Des révélations sur l'absence prolongée de Soro". Quant LG Infos, fait la lumière sur les déboires du ministre Kobenan Kouassi Adjoumani au RHDP. "Après avoir été utilisé contre Bédié, Adjoumani ridiculisé au RHDP", dénonce le journal proche de l'opposition.

La note sportive du jour est donnée par Super Sport, qui indique que "Les Eléphants gagnent 5 places et retrouvent le top 10 africain". Poursuivant, le journal révèle qu'"Ancelotti négocie le transfert de Pépé à Naples".