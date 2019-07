Rencontre Henri Konan Bédié - Laurent Gbagbo: Ce qui a été décidé

On en sait un peu plus sur les préparatifs de la rencontre prévue au sommet entre les deux anciens chefs d’Etat ivoiriens Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié à Bruxelles.

Rencontre Henri Konan Bédié-Gbagbo : Les choses se précisent

Annoncée en grande pompe depuis le mois dernier, la rencontre prévue au sommet entre l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son homologue Henri Konan Bédié, pourrait sans aucun doute être l’évènement politique le plus haut de l’année en Côte d’Ivoire. Les regards de bon nombre d’observateurs sont pour l’instant rivés sur ce qui sortira de ce rendez-vous de Bruxelles prévu entre ces deux ténors de la vie politique ivoirienne. Contrairement à certaines appréhensions, la rencontre aura bel et bien lieu sauf que jusqu’à présent aucune date n’a été fixée pour ce rendez-vous.

« Les deux hommes se sont entretenus au téléphone et leurs proches discutent des modalités de cette entrevue: Assoa Adou et Maurice Kakou Guikahué à Abidjan et Ahoua Don Mello, Narcisse N'Dri et Djenebou Zongo à Paris. Dans la perspective de cette rencontre, Henri Konan Bédié a demandé qu'une salle de plus de 2 000 personnes soit réservée pour un éventuel meeting à Paris », a relaté Jeune Afrique sur les préparatifs de cette rencontre. D'ici là, le président du PDCI-RDA aura également rendez-vous avec Guillaume Soro, un autre pion de la vie politique ivoirienne sur lequel il faudra compter pour la bataille électorale de 2020.

Après avoir engagé son parti, le PDCI-RDA, à quitter le groupe politique du RHDP, Henri Konan Bédié s’est érigé en chef de file de l’opposition ivoirienne. Déterminé à faire payer au président Alassane Ouattara son refus de l’alternance politique au soir de l’élection présidentielle de 2020, le Sphinx de Daoukro veut compter sur le soutien de son adversaire d’hier, le président fondateur du Front populaire ivoirien, Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié devraient convenir à l’issue de cette rencontre tant attendue, de la mise en place d'une alliance politique non idéologique qui aura pour mission principale d’engager la bataille du changement, de la réconciliation et de la cohésion sociale. Laquelle bataille passe nécessairement par l’union des forces pour éjecter du pouvoir d’Etat Alassane Ouattara et le RHDP au soir de la présidentielle d'octobre 2020.