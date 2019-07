Oubliée par Arafat dj, Tina Glamour se tourne vers Drogba et Sérey Dié

La mère de Dj Arafat, Tina Glamour, a souhaité rencontrer deux icônes du football en Côte d'Ivoire, Sérey Dié et Didier Drogba.

Abandonnée par Arafat dj,Tina Glamour veut renconter Drogba et Sérey Dié

Le capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Serey Dié Geoffroy, a véritablement conquis le cœur de tous les ivoiriens excepté Arafat dj qui l’a traité de "maudit" après son penalty raté en quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations face à l’Algérie. ‘’ Il n'y a pas plus maudit que toi, tu es un maudit'', avait publié le boss de la Yorogang sur sa page facebook après le match. Critiqué par de nombreux ivoiriens, le Daishikan qui estime n’avoir rien dit de mal, a estimé que Sérey Dié n’avait en aucun cas le droit de manquer ce penalty. '’Bien avant d’être DJ Arafat, je suis un ivoirien, c’est normal que je sois mécontent. Qu’ai-je dit de méchant … Serey Dié, tu n’avais pas droit à l’erreur parce que quand on est capitaine et qu’on porte le brassard, c’est une lourde responsabilité qu’on endosse. Donc si tu savais que tu ne pouvais pas marquer, il fallait laisser les enfants tirer'', avait soutenu Arafat dj.

Des propos auxquels le milieu de terrain ivoirien a répliqué plus tard : ‘’Je ne répondrai jamais au coup de pied d’un âne’’. De plus Sérey Dié a recadré les internautes qui, pour le défendre, s’en sont pris à la mère d’Arafat dj. ‘’ Je vous demande humblement d’épargner maman Tina dans cette bassesse", a ajouté le champion d’Afrique 2015.

Cette réaction de l’international ivoirien a été très appréciée par la mère d'Arafat dj qui a émis le vœu de le rencontrer afin de le remercier pour le respect et la considération qu’il a eu à son égard. ‘’Je veux vraiment le voir pour lui dire merci de vive voix’’, a laissé entendre Tina Glamour au micro de Top Visage. Par ailleurs, elle a demandé à rencontrer le légendaire capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba. ‘’Je souhaite également rencontrer celui qui a été capitaine des Eléphants avant lui, je veux parler de Didier Drogba. J’espère que les deux accepteront de me recevoir’’, a ajouté Tina Glamour.

Pour rappel, la mère d’Arafat dj a affirmé récemment que son fils ne lui adresse plus la parole depuis plusieurs mois. «…Depuis 12 années, mon fils semble avoir oublié la date de mon anniversaire. Jamais, le 14 juin, il n’a pris son téléphone pour m’appeler. Et depuis une année maintenant, il ne m’adresse pas la parole. Il a coupé tout contact avec moi. Il a même bloqué mes numéros de téléphone pour m’empêcher de le joindre... Sachez que ce garçon n’aime pas sa mère. Ceux qu’il aime, ce sont ses potes, ses drogués et ses chinois. Moi, il m’a zappée », avait-elle affirmé à Top Visage.