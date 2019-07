Safarel Obiang veut réinventer le couper décaler

Après avoir conquis le coeur des ivoiriens avec de nombreux concepts tels que ''manger chier'', ''tchin tchin'', ''gratter gratter'' et bien d'autres, Safarel Obiang veut désormais réinventer le couper décaler.

Safarel Obiang annonce un nouveau concept assez particulier

Le Safking Safarel Obiang a le vent en poupe. Plus inspiré que jamais, il ne fait qu'enchainer les singles et les concepts. Après ''Le Goumouli'' qui a fait vibrer les mélomanes du Couper décaler pendant les dernières fêtes de fin d'année, l'enfant de Yopougon s'est signalé avec le "sauter sauter", le "woyo woyo", puis la danse "Abougô". Alors que ses différents concepts qu'il a devoilés dépuis le début de l'année 2019, connaissent un succès retentissant, Safarel Obiang n'entend pas dormi sous ses lauriers. Il a donc annoncé via sa page facebook la sortie d'un nouveau single intitulé ''le Dolor''.

Ce prochain concept de Safarel Obiang a une saveur toute particulière, puisqu'il sera accompagné de 3 pas de danses. Une façon pour le talentueux artiste ivoirien d'imposer aux Ivoiriens le style d'animation qui lui est propre. ''Il est vrai que chacun a son style dans le Couper décaler. Il y a certains qui vous font rêver avec les musiques douces, mais moi personnellement, je veux et je vais vous faire danser tant que je pourrai'', a declaré le Safking.

Il a poursuivi en ces termes: ''Sachez que dans ma prochaine sortie, il y aura 3 concepts. Dans une seule chanson, vous allez danser 3 concepts. C'est un nouveau Couper décaler que je suis en train de mettre en place. Donc dans Le Dolor, les 3 concepts sont ''la danse de l'homme ivre'', la danse du damier et le Ribodo'', a ajouté Safarel Obiang qui, dans la même vidéo, a donné un petit aperçu de ces trois pas de danse.

Notons que Safarel Obiang, nomminé pour le Primud d'or 2019, est largement en tête avec 68% des votes. Il est également nomminé dans les catégories meilleur artiste Couper décaler, meilleur clip vidéo et meilleur concept.