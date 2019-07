Bluetooth Chat, l’invention kenyane qui veut détrôner WhatsApp

Un jeune étudiant kenyan a développé Bluetooth Chat. Contrairement à la messagerie instantanée américaine WhatsApp, cette application n’utilise pas internet pour communiquer.

Bluetooth Chat pour faire oublier WhatsApp ?

Les jours de WhatsApp seront-ils bientôt comptés au Kenya ? La question mérite d’être posée alors qu’un jeune étudiant vient d’inventer une application de messagerie capable de fonctionner sans connexion internet. Dénommée Bluetooth Chat, ce logiciel permet à ses utilisateurs de ne plus autant dépenser pour s’approvisionner en données mobiles.

« Grâce au Bluetooth Chat, vous pouvez discuter avec vos amis même si vous ne disposez pas d’un ensemble de données sur votre téléphone ou votre WI-FI dans votre environnement. Aucune charge n’est encourue », renseigne l’étudiant avant d’ajouter « Mes camarades ont commencé par économiser leur argent de poche qu’ils utilisaient pour payer de la connexion pour s’écrire. Ils les consacrent à l’achat de livres et de nourritures ». Selon leurs estimations, ils économisent désormais entre 250 et 300 shillings par jour, soit entre 1414 et 1697 francs CFA.

Pour le moment, Bluetooth Chat ne permet pas encore de communiquer sur de larges étendues géographiques. L’application ne couvre qu’un rayon de 100 mètres. Rodgers Wambua entend élargir la distance de communication pour permettre aux utilisateurs de son application de communiquer avec le plus grand nombre.

L’autre défi du concepteur de Bluetooth Chat est de pouvoir tirer profit de son logiciel. Il indique déjà recevoir des prébendes de Google annonces. Etudiant à l’Université des sciences et technologies de Masinde Muliro, Rodgers Wambua entend avec plus de fonds développer son application et la rendre accessible sur Playstore.