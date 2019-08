Guerre commerciale : Huawei ne plie pas face aux sanctions de Trump

Le géant chinois Huawei devance toujours le constructeur américain Apple sur le marché mondial des smartphones au deuxième trimestre de l’année.

Huawei deuxième vendeur de smartphones mondial.

Malgré les sanctions de l’administration américaine, Huawei se porte bien sur le marché mondial des smartphones. Les cabinets d’analyses Counterpoint et Strategy Analytics viennent de publier le rapport des ventes pour le deuxième trimestre de l’année.

Selon les données compilées, Huawei reste le deuxième plus grand vendeur de smartphones dans le monde. Le fabricant chinois représente 17% des ventes mondiales, soit 56,7 millions d’appareils vendus. Le groupe basé à Shenzhen affiche même une croissance annuelle de ses ventes de 8% d’après les chiffres de Counterpoint. Le cabinet indique que l’entreprise concentre désormais l’essentiel de ses ventes en Chine pour faire face à la méfiance de ses partenaires américains et européens.

Au niveau mondial, le Sud-coréen Samsung reste en tête avec 22% des parts du marché (76,6 millions de smartphones vendus). L’Américain Apple ferme la troisième marche du podium avec ses 11 % (36,4 millions de téléphones écoulés). Suivent ensuite les Chinois Xiaomi et Oppo, respectivement quatrième (9%) et cinquième (8%). A noter que pour la première fois, la Chine possède plus de 40% des parts du marché mondial avec ses cinq fabricants (Huawei, Xaomi, Oppo, Vivo et Realme).

Au deuxième trimestre de l’année, les ventes mondiales de smartphones ont baissé de 2,6%. Quelques 341 millions d’appareils ont été vendus entre avril et juin 2019.