Sans pays d'accueil, Blé Goudé suspend tout à La Haye: Les raisons

De concert avec son cabinet politique et son équipe médicale, Charles Blé Goudé marquera une pause vacancière durant une période bien définie. Ce qui sous entend que l'ancien patron de la galaxie patriotique ne recevra plus aucune visite durant cette période de vacances.

Charles Blé Goudé suspend ses visites

L'ex-compagnon de cellule de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé vient de suspendre, de la période allant du 10 août au 10 septembre 2019, ses visites et autres apparitions publiques. L'ancien patron de la galaxie patriotique, a passé l'information sur les réseaux sociaux ce vendredi 2 août 2019.

"J’aurais bien voulu continuer nos belles rencontres, hélas, à mon corps défendant, je me vois dans l’obligation de marquer une pause vacancière. En accord avec mon cabinet politique et mon équipe médicale, et avec votre indulgence, notre programme de visite est suspendu à compter du 10 août 2019 pour reprendre le 10 septembre 2019", a écrit l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo.

Charles Blé Goudé reste pour autant reconnaissant des nombreux soutiens à lui manifestés, allant de ses cinq années d'incarcération à la prison de Scheveningen juqu'à son acquittement puis sa libération, il y a un peu plus de 6 mois. "Six mois durant, aucune journée n’est passée sans que mon lieu de résidence provisoire ne désemplisse. Ce même soutien ne m’a pas non plus fait défaut pendant mon séjour carcéral. Vous me démontrez ainsi que je ne suis pas seul et que je n’ai pas eu tort de m’engager. Merci, mille fois merci",va-t-il temoigné.

Ci-dessous l'intégralité de la déclaration de Blé Goudé

Dépuis ma sortie du numéro 32 devenu le symbole du centre de détention de la CPI, de divers horizons, de diverses croyances et ethnies, de différents bords politiques, vous avez été nombreuses et nombreux à venir me témoigner votre soutien ici à la Haye (Pays-Bas). Vous m’avez couvert d’amour et de plusieurs cadeaux. Six mois durant, aucune journée n’est passée sans que mon lieu de résidence provisoire ne désemplisse. Ce même soutien ne m’a pas non plus fait défaut pendant mon séjour carcéral. Vous me démontrez ainsi que je ne suis pas seul et que je n’ai pas eu tort de m’engager. Merci, mille fois merci !

Comme vous pouvez aisément l’imaginer, de ces journées de partage et d’échanges, j’ai tiré beaucoup de joie et d’enseignements. J’aurais bien voulu continuer nos belles rencontres, hélas, à mon corps défendant, je me vois dans l’obligation de marquer une pause vacancière. En accord avec mon cabinet politique et mon équipe médicale, et avec votre indulgence, notre programme de visite est suspendu à compter du 10 août 2019 pour reprendre le 10 septembre 2019.

Comme nous l’avons toujours fait, sans discrimination, la reprise du programme débutera avec les visites en suspens. Merci à toute mon équipe ainsi qu’à toutes les personnes volontaires qui m’ont aimablement assisté au cours de cette période.

Merci, vous êtes ma source d’inspiration.

Merci pour ces moments et à bientôt.

Charles Blé GOUDÉ