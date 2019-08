Arafat dj surprend tout le monde, ce qu'il a fait jeudi à Cocody

Le boss de la Yorogang, Arafat dj, a reçu à son studio le jeudi 1er août 2019, une dame qui lui a manifesté un soutien indéfectible.

Arafat dj rencontre la mère des "Chinois"

Bien que critiqué par de nombreux mémolanes de la musique ivoirienne, Arafat dj est tout de même adulé par de nombreuses personnes de différents âges. Il est, malgré tout, l'artiste ivoirien le plus suivi sur Facebook avec plus de deux millions d'abonnés. Une plateforme idéale pour le Daïshikan pour braquer les projecteurs sur l'une de ses fans qu'il a appelée ''la mère des Chinois''. En effet, le boss de la Yorogang a publié une photo de lui en compagnie de cette dame pour remercier cette dernière qui, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, lui a manifesté un soutien indéfectible relativement à son concert qui aura lieu le samedi 10 août prochain à Treichville. '' Nous serons tous à ce concert, il n'y a pas un concert d' Arafat dj où je ne suis pas partie. Si je manque un concert d' Arafat dj , c'est que je suis malade où il y a un cas de deuil , il y a pas l'homme pour nous les Chinois, on ne peut jamais finir'' a-t-elle affirmé avec conviction.

Touché par les mots de cette dame, le boss de la Yorogang a, dans un premier temps, publié la vidéo sur sa page Facebook avec la légende '' Merci, maman'' . Mais le fils de Tina Glamour va même aller plus loin en acceptant de recevoir ''la mère des Chinois '', le jeudi après midi à son studio d'enregistrement situé dans la commune de Cocody, puis de publier une photo de lui et son admiratrice sur sa profil Facebook. À travers ce geste , l'auteur du " moto moto " réalise ainsi le rêve de cette jeune dame, qui voit ainsi sa côte de popularité grimper.