Arafat dj déclare une nouvelle guerre au groupe Kiff no beat

Après son concert réussi du samedi dernier, Arafat dj vient de lancer un defi aux membres du groupe Kiff no beat.

Arafat dj et les Kiff no beat vont s'affronter pour le contrôle de Treichville

Le boss de Yorogang, et les jeunes rappeurs du groupe Kiff no beat étaient autrefois de très bons amis. Arafat dj a même realisé un featuring avec ses ''ex bons petits'' intitulé ''Approchez regardez''. Une chanson qui a connu un énorme succès à travers l'Afrique. Les 5 loups du rap ivoire avaient été aperçus dans le clip d'une chanson d'Arafat, realisée en featuring avec Ariel Sheney intitulée " C'est pour les poto''.

Cette belle collaboration va s'effriter lorsqu'Arafat dj demandera à Elown et à ses compagnons de ne pas participer au Primud 2018. Chose que les rappeurs n'ont pas accepté en donnant une cinglante reponse au boss de la Yorogang. ''Nous ne sommes pas tes danseurs'', avait retorqué Didi B. Depuis lors, les talentueux rappeurs et le charismatique faiseur de Couper decaler n'hésitent pas à s'envoyer des pics via les réseaux sociaux. Des clashs interposés qui ont failli deboucher sur une violente bagarre, n'eut été l'intervention du promoteur du Primud, Molaré.

Cependant, le Yôrôbô n'entend pas lacher l'affaire. Quelques semaines après cet incident, Arafat dj vient de lancer un autre defi aux jeunes rappeurs. Après avoir reussi la première étape de sa tournée dénommée ''Moto moto tour'', le Daishikan a annoncé son prochain spectacle du côté de Treichville le 10 août prochain. Ce choix n'est pas anodin puisque les 5 Loups ont annoncé, depuis plusieurs semaines, un concert le même samedi 10 août au Palais de la culture de Treichville. Pour plusieurs internautes, cette décision du Daishikan a pour but de saboter l'événement du groupe Kiff No Beat. Pour l’heure, les regards sont tournés vers la date du 10 Août, pour le duel entre le Zeus d'Afrique et les 5 Loups en vue du contrôle de Treichville.